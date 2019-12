von Gerald Jarausch

Die „Villa Windschief“ wird ein weiteres Mal der Eigentümergesellschaft der Seniorenwohnanlage zum Kauf angeboten. Das hat OB Martin Staab kürzlich bei einem Pressetermin verkündet. Vorangegangen ist die Aufhebung der Ausschreibung, die vom Regierungspräsidium eingefordert wurde. Durch sie konnte kein Käufer für die denkmalgeschützte Immobilie gefunden werden, wie der OB weiter erklärte.

Freuen sich über den gefundenen Kompromiss: OB Martin Staab (links) und der Vorstand des Vereins Museum und Stadtgeschichte, Lucia Bruttel, Angela Lempp, Gabi Weidele und Rudolf Gretsch. | Bild: Jarausch, Gerald

Das ist dem Förderverein Museum und Stadtgeschichte nur recht. Der Verein hat insgesamt 2300 Unterschriften gegen einen möglichen Verkauf gesammelt. Grundsätzlich sähen es die 210 Mitglieder am liebsten, wenn das spätmittelalterliche Gebäude (siehe Infokasten) im Besitz der Stadt bliebe. Doch die ist dazu verpflichtet, unwirtschaftliche Bereiche möglichst abzustoßen. Dazu zählte in der Vergangenheit auch die „Villa Windschief“, weshalb sich der Gemeinderat für einen Verkauf ausgesprochen hatte. „Die Einnahmen durch die Vermietung haben nie die Kosten gedeckt“, so Staab.

Radolfzell Förderverein sammelt 1800 Unterschriften für die schiefe Villa Das könnte Sie auch interessieren

In Gesprächen sind sich der Verein und die Stadtverwaltung nun näher gekommen, was die Zukunft des Gebäudes angeht. „Wir sehen das Angebot als einen Kompromiss an, mit dem wir leben können“, attestierte der Vorsitzende, Rudolf Gretsch. Das Angebot an die Eigentümergesellschaft ist aus Sicht der Beteiligten derzeit die sinnvollste Variante eines Verkaufs, weil auch nach der Veräußerung – unabhängig davon an wen – die Mitnutzung durch die Seniorenwohnanlage beibehalten werden soll. Das ist schon aus technischer Sicht nachvollziehbar. Im Laufe der Jahre sind die Bereiche zusammengewachsen und nicht ohne weiteres voneinander zu trennen. Auch der halböffentliche Zugang, der gerne von Senioren als Treffpunkt genutzt wird, soll weiterhin gegeben sein.

Investitionen von rund 150.000 Euro sind nötig

Bei einem Kauf kommen auf den neuen Eigentümer noch Investitionen von geschätzten 150.000 Euro zu. Obwohl die Grundsubstanz nach der denkmalgerechten Sanierung vor über 40 Jahren gut ist, sind im Inneren zahlreiche Dinge in Stand zu setzen. Dazu zählen ein Kühlraum, die Küche und die Dachdämmung. Jetzt liegt die Entscheidung bei den 38 Eigentümern der Gesellschaft, ob sie echtes Interesse an dem Kauf des Objekts haben. Das letzte Angebot der Stadt schlug man aus, weil dazu eine einstimmige Entscheidung der Eigentümergesellschaft notwendig ist und die offenbar nicht erreicht wurde.

OB Staab geht von gutem Abschluss aus

Beim Verkaufspreis zeigt man sich auf der Verwaltungsseite flexibel. „Wir werden sicherlich nicht den geschätzten Wert von 350.000 Euro erzielen können. Dazu muss noch zu viel in das Gebäude investiert werden“, erklärte Staab. Ende Januar sollen die Gespräche mit der Eigentümergesellschaft der Seniorenwohnanlage aufgenommen werden. Wie lange die Verhandlungen andauern werden, muss sich zeigen. „Wir haben es nicht eilig“, so Staab weiter. Aber er ist optimistisch, was das Ergebnis angeht: „Wir werden nächstes Jahr einen guten Abschluss finden“, ist er sich sicher.