Denn der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den neuen Lärmaktionsplan mehrheitlich verabschiedet. Gleich mit einem ganzen Maßnahmenpaket hofft das Gremium den Lärm durch den nächtlichen Verkehr in den Griff zu bekommen. Der Leiter des Baudezernates Thomas Nöken versprach eine schnelle und zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen. Vor allem in jenen Straßen, die am Tag mehr als 8 200 Verkehrsteilnehmer vorweisen und dadurch zu den hochbelasteten Straßen in Radolfzell und den Ortsteilen zählen.

Hier gilt künftig Tempo 30

Nachts soll in der Haselbrunn- und in der Schützenstraße nur noch 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden dürfen. Laut Stadtverwaltung liegen die Lärmschwerpunkte in diesen Straßen am Kreisverkehr Böhringer Straße-Haselbrunnstraße-Schützenstraße bis Ende der Einmündung zur Schlesierstraße. Zudem soll die Tempo 30-Zone in der Singener Straße und der Bodenseestraße verlängert werden.

Für Stadtrat Bernhard Diehl von der CDU geht diese Erweiterung nicht weit genug. Er forderte eine durchgängige Temporeduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde in Böhringen. „Und zwar von Ortschild zu Ortschild“, betonte er. Eine Aufteilung in verschiedene Tempozonen sei dem Bürger nur schwer zu erklären. Thomas Nöken entgegnete der Forderung Diehls mit der Aussage, dass sich die Lärmbelästigung nicht an Ortstafeln orientiere. „Nur dort, wo Menschen vom Lärm belästigt sind, können wir Maßnahmen ergreifen“, sagte er. Gänzlich auf Tempo 30 verzichten, wollte am liebsten Walter Hiller von den Freien Wähler. Und das aus gutem Grund, wie er befand: „Diese Maßnahme wird keinen Einfluss auf die Umweltbelastung haben. Durch Stop and go werden erheblich mehr Schadstoffe ausgestoßen“, so Hiller.

Ein flüsternder Asphalt

Zusätzlich zum Tempo 30 soll auch ein neuer Flüsterasphalt für einen ruhigen Schlaf bei den Anwohnern in der Konstanzer Straße und in der Radolfzeller Straße in Markelfingen sorgen. Laut Thomas Nöken werde der Flüsterasphalt derzeit in der Konstanzer Straße bereits installiert. Auch in Markelfingen sei der geräuschschluckende Straßenbelag bereits in Arbeit. Nöken versicherte auch, dass der Flüsterasphalt nicht der gleiche sein werde, wie der in der Haselbrunnstraße. Dort musste der offenporige Belag erheblich früher ausgetauscht werden, als geplant. Von dieser Aussage zeigte sich besonders Walter Hiller (FW) nicht überzeugt. Vielmehr gehe er davon aus, dass der Flüsterasphalt eine viel geringerer Lebenszyklus habe, als acht Jahre. Diese Lebensdauer wird dem Flüsterasphalt nachgesagt. „Gummiabrieb oder Verschmutzungen schließen die Poren. Der Effekt verpufft damit“, so Hiller.

Die Stadträte haben weitere Ideen

Dem ein oder anderen Mitglied des Gemeinderates gingen die Maßnahmen allerdings nicht weit genug, sodass die Stadtverwaltung gleich mit einer ganzen Reihe an Prüfauftragen beauftragt wurde. Norbert Lumbe, Fraktionsvorsitzender der SPD, forderte in der Konstanzer Straße eine Tempodrosselung von 50 auf 40 Kilometer pro Stunde. Waltraut Fuchs von der freien Grünen Liste (FGL) appellierte für eine 30er-Regelung auf der Radolfzeller Straße in Markelfingen. Siegfried Lehmann, Fraktionsvorsitzender der FGL will dort ganztägig Tempo 40. „Wenn wir langsamer fahren, wird es auch für andere Verkehrsteilnehmer sicherer“, sagte FGL-Stadträtin Fuchs.