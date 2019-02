Mit einer Unterführung hat die Stadt Radolfzell seit Jahren nur Ärger. Nun könnte eine zweite dazukommen, die hoffentlich pflegeleichter ist. Zumindest etwas robuster als die Brücke, die sie ersetzen soll. Die Radolfzeller Stadtverwaltung hat Alternativen zum Haselbrunnsteg prüfen lassen. Brückenvarianten, eine Schranke oder eine Unterführung sind auf ihre Machbarkeit hin analysiert worden. Karl-Heinz Koch, Ingenieur beim Büro Breinlinger, stellte im Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik die verschiedenen Varianten vor.

Eine Unterfügung kostet nur ein bisschen mehr als eine neue Brücke

Der klare Favorit der Verwaltung ist eine Unterführung. Je nach Ausführung, ob mit zwei oder drei Zugängen, kostet sie entweder 3,4 Millionen Euro oder 4,8 Millionen Euro. Eine Brücke aus Stahl und Holz mit einer Überdachung würde zwischen 3,4 und 4,3 Millionen Euro kosten. Die Preisunterschiede sind überschaubar. Die Unterführung hätte den großen Vorteil, so führte es Ingenieur Karl-Heinz Koch, dass diese barrierefrei gebaut werden könnten. Eine neue Brücke könnte diesen Umstand nicht mitliefern. Für Oberbürgermeister Martin Staab ein Totschlagargument: "Wir werden nichts mehr bauen, was nicht barrierefrei ist."

Nur eine Unterführung wäre auch barrierefrei

Grund für das Problem der Barrierefreiheit sei der fehlende Platz, um die Rampen der Brücke in der geforderten Neigung von sechs Prozent zu bauen. Dies würde viel mehr Platz in Anspruch nehmen, den es so am Haselbrunnsteg erst einmal nicht gibt. Um auch bei einer Brückenvariante eine Barrierefreiheit zu gewährleisten, müsste die Stadtverwaltung prüfen, ob sie Grundstücke um die Brücke kaufen könnte, um die Rampen zu verlängern. Auch die etwas günstigere Unterführungsvariante sei nicht barrierefrei. Nur die mit dem dritten Zugang könnte auch barrierefrei gebaut werden. Barrierefreiheit sei einer der zentralen Förderrichtlinien der Landesregierung.

Das Land gewährt Zuschüsse

Denn auch dies sei ein Vorteil der Unterführung, wie Koch weiter ausführte, nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz könne das Bauwerk finanziell unterstützt werden. Da es sich um Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer Million Euro handelt, müsse dies vorab angefragt und geklärt werden. Da habe Koch keine verbindlichen Aussagen treffen können. Für den Rad- und Fußgängerverkehr sei eine Unterführung ebenfalls angenehmer, da die Steigung, die überwunden werden müsse, geringer sei. Überhaupt eigneten sich Brücken für den Radverkehr nur, wenn größere Strecken überwunden werden müssten, wie zum Beispiel bei der Konstanzer Fahrradbrücke.

Zentraler Punkt der verschiedenen Brückenvarianten ist eine Überdachung. Die aktuelle Haselbrunn-Brücke rostet. Dies liegt daran, dass im Winter gestreut werden muss und dann das salzhaltige Wasser bei Tauwetter und Regen die Stahlkonstruktion hinab fließt und diese beschädigt. Erst im Sommer 2018 habe der Steg saniert werden müsse. Dies war in der Vergangenheit regelmäßig der Fall. Eine neue Brücke aus Holz oder mit einer Überdachung könnte das Rostproblem ebenfalls lösen.

Es ist sehr teuer, die gekrümmten Bereiche einer Brücke bauen zu lassen

Doch auch da gäbe es laut Ingenieur Karl-Heinz Koch ein großes Problem, neben dem der fehlenden Barrierefreiheit: Die Kurven. Aus Holz sei es sehr aufwendig und vor allem teuer die gekrümmten Bereiche der Brückenstege anzufertigen. Man müsste diese Partien aus Stahlbeton bauen lassen. Aus dem selben Grund könnten die Brückenkurven nicht überdacht werden. Eine Überdachung sei nur in den geraden Bereichen und über dem Bahnhof möglich. In der Machbarkeitsstudie durchgefallen war der Bahnübergang. Nach Rücksprache mit der Deutschen Bahn sei dieser nicht genehmigungsfähig.

OB Staab sagte klar, dass eine Unterführung der favorisierte Entwurf der Verwaltung sei. Auch Christof Stadler (CDU), zeigte sich von einem Abriss der Brücke zu Gunsten einer Unterführung angetan. "Preislich liegen die nicht soweit auseinander", so Stadler. Wenn man berücksichtige, wie viele Reparaturen man bisher an der Brücke habe vornehmen lassen müssen, würde sich eine Unterführung mit geringeren Instandhaltungskosten schneller amortisieren. Thilo Sindlinger (FGL) ärgerte sich rückblickend über die "Wegwerf-Brücke", die gerade einmal 20 Jahre gehalten habe und nur Kosten verursacht hatte. Damals hätten die Räte zu sehr auf's Geld geschaut, kritisierte Sindlinger.

