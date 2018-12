von SK

Der Fahrer des Sattelzugs war in Richtung Radolfzell unterwegs und soll zu spät bemerkt haben, dass die vorausfahrende 35-Jährige wegen des stockenden Verkehrs abbremsen musste. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung und eines Ausweichversuchs konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde Auto gegen die rechte Leitplanke geschoben und die Fahrerin dabei leicht verletzt. Nach den ersten Überprüfungen der digitalen Aufzeichnungen besteht der Verdacht, dass der Sattelzug zu schnell unterwegs war, berichtet die Polizei. Diese schätzt den Schaden am Auto auf rund 20.000 Euro und am Sattelzug auf rund 8000 Euro. Neben dem Rettungsdienst, einem Notarzt und der Polizei war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Die B34 musste wegen des Unfalls zeitweise halbseitig gesperrt werden.