Der Spatenstich im Baugebiet Im Tal ist erfolgt. Vierzehn Jahre sind ins Land gegangen, bis aus den ersten Überlegungen zu einem Neubaugebiet am östlichen Rand von Markelfingen Realität wurde. Auf etwa vier Hektar Bauland sollen 40 Einfamilienhäuser, zehn Doppel-Einfamilienhäuser, zwei Reihenhäuserzeilen mit je fünf Häusern und vier Mehrfamilienhäuser entstehen. Zusätzlich ist ein Gebäudekomplex für einen sozialen Zweck geplant.

Beste Lage östlich des Ortes

Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein steckten zehn Schaufeln am Rand der Laurentiusstraße in der Erde. Ortschafts- und Stadträte, die an der Planung des Neubaugebiets beteiligt waren, griffen gemeinsam mit Oberbürgermeister Martin Staab und Mitarbeitern der Baufirma zu und katapultierten ein wenig Erde in die Luft.

„Bei der Lage könnte man neidisch werden“, meinte OB Staab. Das Neubaugebiet liegt auf dem sanft ansteigenden Gelände östlich des Ortes. Von dort aus kann man den Blick über den Markelfinger Winkel genießen, manchmal sogar ein Stückchen der Schweizer Berge erhaschen.

Radolfzell ist ein Zuzugsgebiet

Radolfzell als „äußerst attraktive Stadt“ sei eindeutig ein Zuzugsgebiet, sagte Staab. Es sei deshalb nötig, Möglichkeiten für den Bau von Eigenheimen zu schaffen. Innerhalb des Ortes gebe es nur wenig Möglichkeiten für Neubauten. Von dem Neubaugebiet verspricht der Oberbürgermeister sich, dass Markelfingen „noch attraktiver“ wird.

Dort wo die neuen Häuser sich an den bisherigen Ortsrand anschließen, ist eine größere Grünfläche mit einem Spielplatz geplant. In dem Gebäude, das für einen noch nicht bestimmten sozialen Zweck genutzt werden soll, wird eventuell ein Kindergarten untergebracht. Alternativ wurde im Ortschaftsrat die Möglichkeit erwogen, ein Privatgrundstück neben dem bestehenden Kindergarten für eine Erweiterung zu erwerben. Künftig soll es in Markelfingen sechs Kindergarten-Gruppen geben.

Erste Planungen im Jahr 2006

Ortsvorsteher Lorenz Thum nannte den Spatenstich einen „bedeutenden Schritt für Markelfingen„. Im Jahr 2006 starteten die ersten Planungen zum Neubaugebiet, berichtet er. Seitdem hat er die Planungsphasen verfolgt, Diskussionen im Ortschaftsrat geleitet und im Gemeinderat mitberaten.

Neben baurechtlichen Fragen wurde im Ort längere Zeit die Frage der Erschließung des Neubaugebiets diskutiert. Anfang 2018 sprach sich eine Mehrheit im Ortschaftsrat für eine Umgehungsstraße am östlichen Rand aus. Im Gemeinderat wurde sie kontrovers diskutiert und schließlich mit 13 zu neun Stimmen abgelehnt. Nun wird das Neubaugebiet von der Kaltbrunner Straße aus durch eine Ringstraße erschlossen.

300 Namen auf der Liste

Seit 2009 sei eine Liste geführt worden, auf der sich Interessenten an einem Bauplatz eintragen konnten, sagte Thum. Auf der Liste stünden etwa 300 Namen. Die Bauplätze würden allerdings nicht nach dem Datum auf der Liste, sondern nach den Vergabekriterien der Stadt vergeben.

Er wünsche jedoch vor allem vielen jungen Familien, dass sich ihr Wunsch nach einem Eigenheim im Ort erfüllt. Die Erschließungsarbeiten haben nun begonnen. Mit den Vergaben der Bauplätze sei im Herbst zu rechnen, so Staab. Mit dem Bau der ersten Häuser würde voraussichtlich im Frühjahr 2021 begonnen.