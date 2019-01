von Georg Lange

Es ist eine Herausforderung, einen alten oder kranken Menschen beim Sterben zu begleiten. Manche Menschen helfen sogar freiwillig und ehrenamtlich. Der Hospizverein in Radolfzell sucht die Situation Sterbender zu verbessern. 25 Sterbebegleiter des Vereins stehen Menschen in der Zeit vor und während ihres Sterben bei und trösten sie in ihrer größten Krise. Beim Sterben und Tod eines nahe stehenden Menschen fühlen sich oft auch Hinterbliebene alleine gelassen. Der Hospizverein unterstützt Angehörige mit einer Trauerbegleitung und führt sie wieder zurück ins Leben. Der Seniorenrat lud in der Residenz Pro Seniore den Hospizverein zu einer Informationsveranstaltung ein.

"Obwohl die Hospizbewegung seit über 30 Jahren in Deutschland aktiv ist, ist Sterben und Tod immer noch ein Tabuthema", resümiert die Vorsitzende des Vereines, Helene Haas: "Wir wissen nicht, wann unser letzter Tag ist", so Haas: er könne heute oder morgen sein. Es sei nie zu früh sich mit dem Thema Sterben zu beschäftigen. Manche hätten sich schon mit der Patientenverfügung beschäftigt. Das sei ein erster und wichtiger Schritt.

Seit zehn Jahren koordiniert Andrea Jeskulke die Angebote des Hospizvereins für Sterbende und deren Angehörige. Sterbebegleiter kommen nur auf Anfrage durch Angehörige, durch ambulante Institutionen, der Brückenpflege oder vom Betroffenen selbst. Schnellstmöglich vereinbart der Verein einen Termin im Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen, im privaten Zuhause oder im Büro des Hospizvereins in der Bleichwiesenstraße 1. Beim Erstgespräch verschafft sich Andrea Jeskulke einen Eindruck über Situation und Umstände. Die Koordinatorin nennt diesen Teil ihrer Arbeit Biografiearbeit. Es sei wichtig, so viel wie möglich über die betreffende Person zu erfahren. Danach entscheidet Jeskulke, welcher Ehrenamtliche zum Sterbenden geschickt wird. "Wenn eine gute Beziehung entstehen soll, dann muss auch die Chemie stimmen", so die Koordinatorin.

Der Hospizverein Radolfzell übernimmt keine pflegerischen Maßnahmen. Er fühlt sich für die Seelen der Sterbenden mit deren Angehörigen zuständig. Sein Ziel ist es, die Auseinandersetzung mit dem Tod zu initiieren und die Angst vor ihm zu nehmen. Der Verein setzt sich für die Menschenrechte der Sterbenden ein. Jeder habe bis zu seinem Tod das Recht, als ein menschliches Wesen behandelt zu werden, so die Vereinsvorsitzende: Die Ehrenamtlichen im Hospizverein seien keine Sterbeengel, betont Helene Haas: "Wenn wir kommen heißt es nicht, dass sie gleich sterben müssen. Wir haben Menschen fünf Jahre lang betreut."

Seit sieben Jahren begleitet Benedikta Jaklin Angehörige in ihrer Trauer. Sie begreift ihr Ehrenamt als eine Form von Nachsorge, damit Trauernde wieder am Leben teilhaben können. "Sein Unglück tief ausatmen können, sodass man wieder einatmen kann", zitiert Benedikta Jaklin den österreichischen Lyriker Erich Fried und fühlt sich dabei an ihre Arbeit erinnert: "Das wäre fast schon wieder Glück." Der Hospizverein lädt zu Trauergesprächen ein und bietet eine Einzelbetreuung sowie Gruppenabende für Trauernde an. Die Gesprächsabende bieten Erhellungen, was das bisherige Leben der Trauernden getragen habe und welche Krisenerfahrungen sie mitbringen. Trauerbegleiter empfinden sich als Wegbegleiter durch die Trauer und richten ihren Blick darauf, was den Trauernden trägt, so Benedikta Jaklin: Der Blick auf den Tod habe nichts Endgültiges oder Abschließendes, so ihre Erfahrung: "Er macht Mut das Leben zu leben und sich dem zu stellen, was wichtig ist." In den Gesprächsabenden soll der Weg zurück ins Leben gefunden werden.

Vieles sei an unserer Kultur der Trauer verloren gegangen. Althergebrachte Strukturen, die früher durch die Zeit der Trauer getragen haben, wurden abgelegt. Es umfällt den Trauernden eine große Hilfslosigkeit. Ein Abend befasst sich mit der Frage nach der Schuld, die einen Trauernden nicht mehr loslassen kann. Sie kann Trauernde unbeweglich machen und den Weg zurück ins Leben versperren.