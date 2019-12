von SK

Traditionell im Dezember präsentierte der Musikverein Liggeringen sein musikalisches Können mit einem fulminanten Konzert in der vollbesetzten Litzelhardthalle. Konzertante sinfonische Blasmusik auf höchstem Niveau unter der Leitung von Dirigent Markus Müller bildete den Schwerpunkt des beeindruckend kontrastreichen Programms, wie die Veranstalter in einer Presseinfo zufrieden bilanzieren.

Eröffnet wurde der Konzertabend von der Jugendkapelle Markelfingen-Liggeringen-Güttingen, auch MaLiGü genannt, unter der Leitung von Kuno Rauch. Der Dirigent der Stadtkapelle Radolfzell und des Jugendblasorchesters verstand es, mit spannenden Interpretationen zusammen mit den Nachwuchsmusikern der drei Ortsteilmusikvereine die Zuhörer in den Bann zu ziehen.

Jugendkapelle MaLiGü sorgt für viel Atmosphäre

Ganz traditionell ließen die Jungmusiker mit dem von Kuno Rauch arrangierten Stück „Fröhliche Weihnacht überall“ zu Beginn weihnachtliche Stimmung aufkommen. Mit den Stücken „Rhapsody in Red and Green“, „How to Train your Dragon“ und „John Williams: Movie Adventures“ verabschiedete sich die Jugendkapelle unter tosendem Beifall mit einer Zugabe von der Musikbühne.

Anschließend präsentierte sich das rund 50-köpfige Blasorchester des Musikvereins Liggeringen mit ihrem sportlichen Dirigenten Markus Müller, der schon bei seinem ersten Auftritt mit seinen markanten roten Schuhen hinter dem Dirigentenpult für einen wahren Beifallssturm sorgte, ohne dass auch nur schon die ersten Töne des Blasorchesters erklingen mussten.

Acht Posaunisten spielen „Only you“ und sorgen für einen der Höhepunkte des Konzerts. | Bild: Hermann Leiz

John Williams mit seinen „Symhonic Marches“ und Karl Svobodas Filmmusik zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ bildeten dabei den Rahmen des Konzertprogramms. Unter dem Motto „Kopfkino“ präsentierte Markus Müller mit seinem Orchester ein Feuerwerk der Filmmusik, das seinesgleichen sucht. Mit viel Spielraum für die vielen Zuhörer bot sich die Möglichkeit, die eigene Phantasie walten zu lassen, die ja bekanntlich für jeden Menschen grenzenlos sein kann. Kopfkino eben!

Drei Musiker zeigen auch Moderationstalent

Die Moderation übernahmen die aktiven Musiker Larissa Korat, Simon Boll und Felix Zunftmeister. Mit viel Witz und Humor verstanden es die Drei, Filmabendatmosphäre zu vermitteln. Bei der Komposition „Imagasy“ , ein Tongemälde von Timo Grass, erklärte Felix Zunftmeister, dass es sich bei dem Neuwort „Imagasy“ um einen Neologismus handele und dieser sich aus zwei englischen Begriffen von Imagination und Phantasy zusammensetze.

Manchmal waren solch hoch gestochene Worte nur schwer zu verstehen, aber ausgehend vom Bibelzitat „Am Anfang war das Wort“ soll „Imagasy“ verdeutlichen, dass Ursprung aller Kreativität in Vorstellung und Illusion liegen.

Posaunengruppe spielt zum Dahinschmelzen

Stücke wie „Only You“ von Vincent Clarke, ein Solo für acht Posaunen, waren zum Dahinschmelzen. Was alles zwischen Aufstehen und Arbeitsbeginn passieren kann, wurde dann im Stück „Morning Madness“ musikalisch gekonnt dargestellt. Zum Abschluss des Konzerts pärsentierte Dirigent Markus Müller mit seinem Blasorchester Melodien aus dem Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ , die Guido Rennert eindrucksvoll als Sinfonische Suite für das Musikkorps der Bundeswehr zusammengestellt und arrangiert hat. Das Konzert war großes Kino und gab den gesamten Abend über Gelegenheit, das eigene Kopfkino anzuschmeißen.

Staunen und genießen

Großes Lob gab es auch am Ende des Konzerts von namhaften Zuhörern aus Radolfzell. Thomas Kauter, bekannter Musiker aus Radolfzell meinte: „Liggeringen war heute Abend wirklich eine Reise ins Bergdorf wert.“ Auch Musikdirektor a.D. und Verbandsehrendirigent Heinrich Braun war voll des Lobes über das Konzert und bescheinigte dem Musikverein Liggeringen eine hohe Qualität.

Diese hatte das Ensemble auch beim Bundesmusikfest im Mai diesen Jahres in Osnabrück unter Beweis gestellt, bei dem es beim Wertungsspiel mit der Kategorie vier ein sehr gutes Ergebnis erreichte.

So war das Adventskonzert ein Konzert zum Staunen, Genießen und Entspannen in der oft recht hektischen Vorweihnachtszeit. Vorstand Christian Weber bedanke sich am Schluss mit einem originellen Geschenk bei Dirigent Markus Müller und lobte die Musiker ausdrücklich, bevor am Ende des Konzerts die reichhaltige Tombola mit vielen wertvollen Preisen eröffnete.