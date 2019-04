von Georg Lange

„Wenn die Musikschule in Erscheinung tritt, so ist das musikalische Programm in etwa so wie eine Auswahl von Pralinen“, eröffnete Norbert Braun das Konzert der städtischen Musikschule Radolfzell in der Christuskirche: „Das sind aber Pralinen, bei denen man nicht dick wird, sondern nur glücklich“, schmunzelte der stellvertretende Leiter der Schule. An dem Konzert nahmen über 40 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen elf und 19 Jahren teil.

Ihr musikalisches Repertoire für die mehr als 200 Besucher umspannte einen Bogen von der barocken Sonate bis hin zu traditionellen Melodien, die aus der Popmusik bekannt waren. Mit einem Potpourri aus 16 Werken brachten sie ein abendfüllendes Programm auf die Bühne. Manche Jungmusiker probten ihre Stücke über Monate hinweg für den Wettbewerb Jugend musiziert. Die Ausscheidung zum Regionalwettbewerb fand bereits Ende Januar in Konstanz statt. Der Landeswettbewerb wird vom 3. bis 7. April in Schorndorf und Renningen ausgerichtet. Mit dabei im Wertungsspiel auf Landesebene sind fünf Jugendliche der Musikschule, die beim Konzert in der Christuskirche ihre Künste zeigten.

Kaum ein anderes Instrument verkörpert einen derart holzig-samtenen Klang wie die Blockflöte. Acht Musikerinnen des Radolfzeller Blockflötenchors brachten mehrstimmige Volks- und Popweisen auf die Bühne. Dabei erinnerte das musikalisch einfallsreiche Arrangement des Liedes „Sound of Silence“ an vielstimmige Pfeifen einer hölzernen Orgel. Ferdinando Carulli war der erste Musiker und Komponist, der die Gitarre Anfang des 19. Jahrhundert in Paris salonfähig machte. Das Gitarrenduo Lena Müller und Tobias Link zeigten nicht nur, wie dessen Rondo minori eine verspielte Leichtigkeit besitzt, sondern auch wie das Duo perfekt aufeinander eingespielt war.

Johannes Brahms komponierte Orgel- und Chorwerke sowie Kammermusik mit und ohne Klavier. Zu seinen populärsten Werken zählen 21 ungarische Tänze. Mit vier über die Tasten fliegenden Händen spielten Mette Schulz und Jakob Maier am Klavier den Tanz Nr. 2.

Rund 200 Besucher genießen das Spiel der Musikschule Radolfzell in der Christuskirche. | Bild: Georg Lange

Am 21. März 1846 wurde in Frankreich das Saxophon patentiert. Bereits im 17. Jahrhundert komponierte Jean-Babtiste Lully das Werk „Air tendre et Courante“. Der am französischen Hof lebende Komponist hatte sein Werk nie auf einem Saxophon hören können – so wie es Felix Thum am Saxophone und Benedikt Kunz am Klavier in der Christuskirche spielten. Die verspielten Klänge mit ihren typischen Tremolo auf einem modernen Blasinstrument ergaben ein neuartiges Hörerlebnis.

Jana Morgenstern zeigte ihrer Klasse am Violincello mit einer Präsentation des Stils der Neuen Musik. György Ligetis Sonate für Violincello ist melodisch und rhythmisch eigenwillig und macht sich im Kompositionsstil auf die Suche nach neuen Klangerlebnissen. Gemeinsam mit Kristin Kleinehanding (Klavier) interpretierten sie Gaspar Cassados rasantes Werk "Requiebros". Als Trio begeisterte Morgenstern mit Dominik Graumann an der Violine und mit Julia Vogt am Klavier. Das gut aufeinander abgestimmte Trio bezauberte bei Werken von Franz Schubert und Claude Debussy mit Zartheit der Klänge und Eleganz des Spiels.

Zwei Ensembles gruppierten sich je um das Saxophon und die Klarinette. Vom Bariton- bis hin zum Sopransaxophon zeigten sieben Jungmusiker mit ihrem Lehrer Stücke einer Suite für Saxophone der britischen Komponistin Karen Street mit einem „Swing Opener“, einem Jazz-Walzer, einer Ballade und einem „Latin Finish“. Das Klarinetten-Ensemble mit 23 Jungmusikern rundeten das Konzert mit einer schottischen Volksweise und der Ouverture des Kalifen von Bagdad, einer komischen Oper von Francois-Adrien Boieldieu, ab.