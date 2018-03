Radolfzell Musikschule ehrt Jugend musiziert-Teilnehmer

Elf Radolfzeller Musikschüler traten beim Landeswettbewerb auf. Drei von ihnen fahren nun sogar zum Bundesentscheid.

Die Musikschule Radolfzell freut sich über das Abschneiden junger Instrumentalisten beim Wettbewerb Jugend musiziert. Elf Preisträger des Regionalwettbewerbs spielten nun auf der nächsthöheren Stufe: beim Landeswettbewerb. Beim Wertungsspiel in Bietigheim-Bissingen glänzten Jana Morgenstern, Abigail Serebrjanskaja und Emma Rauch mit drei ersten Plätzen an Cello, Klavier und Klarinette. Ende Mai dürfen sie ihr Können beim Bundesentscheid in Lübeck präsentieren. Insgesamt stellten sich 1800 Musiker beim Landesentscheid vor. In der Musikschule ehrte der Förderverein nun die heimischen Wettbewerbsteilnehmer aus Radolfzell.

Zwischen Regional- und Landeswettbewerb hatten die jungen Musiker weiterhin geübt und einige Auftritte absolviert, lobte der Leiter der Musikschule, Hans Heinrich Hartmann. Für das zehnminütige Vorspiel nahmen sie eine zwei Stunden lange Fahrt nach Bietigheim auf sich. Ähnlich wie im Hochleistungssport hätten sie ihr Können in kurzer Zeit auf den Punkt zu bringen, erklärt Hartmann. Die Jungmusiker hätten im Verlauf ihrer Ausbildung einen positiven Prozess in der Persönlichkeitsentwicklung erlebt.

Bürgermeisterin Monika Laule zeigte sich in ihrer Lobrede beeindruckt ob der erbrachten Leistung. Sie beobachte ein Wachstum im Können, und dass die jungen Musiker über Jahre hinweg an Ausdruck gewönnen. Sie machten die Musik zum Bestandteil ihres Lebens, so Laule. Sie dankte den Eltern, dass sie ihren Kindern das Musizieren ermöglichen. Das Musizieren, so Laule, sei eine Art Liebe, die Musiker ihr Leben lang mit sich führen könnten. Ihr Dank galt auch den Lehrern, die sich den Kindern mit Geduld und Disziplin gewidmet und sie zu solchen Leistungen hingeführt hätten. Diese Aspekte seien wertvoll, zeichneten die Stadt aus und machten Radolfzell als Musikstadt stark. Auch der Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule, Richard Christ, lobte die jungen Instrumentalisten und überreichte den jungen Preisträgern auch ein monetäres Präsent.