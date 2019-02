von Christine Göcke

Radolfzell – Musikkabarett im Schnell-Durchlauf – Daniel Helfrich gelang vielleicht deshalb erst am Ende seiner Darbietung „Eigentlich bin ich ja Tänzer“ das Publikum im gut besetzten kleinen Saal des Milchwerks für seine großartige, aber auch extrem schnelle Tasten-, Themen-, Gesangs-, Wort- und Repertoire-Akrobatik zu begeistern.

Oder war es das Publikum, das erst am Ende seines Programms mit dem Rück en’ Roll warm wurde? Mit seinem Ausflug in den Patienten-Alltag, in dem er von Bandscheibenvorfällen, chirurgischen Eingriffen, einer Homöopathie-Tante, die dem Skeptiker die geheimnisvollen Globuli verschreibt, sang.

Helfrich ballert seine Zuhörer zu

Immer wieder garniert von einer voluminösen Elvis-Stimme und unterlegt mit zackigen Rock’n’Roll-Melodien wie „Das Leben ist wie ein Traum“ von der Spider Murphy Gang oder „Hit the road, Jack“ von Ray Charles. Dabei hatte er Teile der Lieder – oft die Refrains – so genial arrangiert, dass sie nahtlos aneinander übergingen und brachte damit die Zuhörer am Ende dann doch so richtig zum Lachen. Vorher nahm der Kabarettist kein Blatt vor den Mund und beschwerte sich ein paar Mal wegen der zähen Reaktionen. Er nahm dabei am Anfang ungewöhnlich viel Rücksicht auf das Publikum. Helfrich fragte, ob der Ton zu laut sei und bedankte sich anfangs beim Techniker. Und er wollte auch einiges – vielleicht zu vieles – von den Zuhörern wissen. So kombinierte er vokale und instrumentale Musikunterhaltung höchst virtuos und bissig-ironisch, ballerte sein Publikum aber auch damit zu. Man saß immer wieder zwischen den Stühlen: Hörte man jetzt zu oder dachte man mit?

Seine Tanzkarriere stand unter keinem guten Stern

Die vielen Themen – oft quergedacht – und die hohe Geschwindigkeit ließen nicht immer beides zu. Zumal er seine sehr eigene Interpretation von Musikfilmen – Dirty Dancing, Flash­dance, Grease – mit Todesfällen spickte, die er für das Publikum mitzählte. Ein Hinweis darauf, dass seine Tanzkarriere nie unter einem guten Stern stand. Am Ende klatschte das Publikum dann doch so fordernd, dass Helfrich noch eine Zugabe gab. Vielleicht ist weniger manchmal doch mehr.