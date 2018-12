von Christine Göcke

Wer, wenn nicht der musikalische Nachwuchs bringt eine Musikstadt auf den Weg? Auch die Nachwuchsmusiker am Friedrich-Hecker-Gymnasium (FHG) und an der Musikschule prägen die musikalische Landschaft in Radolfzell entscheidend mit. Und viele Schüler am FHG spielen in der Musikschule und im Jugendblasorchester. So gestalteten dieses Jahr an die 200 Schüler und Schülerinnen das traditionelle Weihnachtskonzert an einem anderen Ort: der Aula der Schule. Grund dafür sind laufende Umbauarbeiten im Münster und Friedrich-Werber-Haus, die einen so großen Auftritt erschweren. Und obwohl ein solcher Auftritt immer viele Schüler-, Lehr- und Mitarbeiterkräfte bindet, entschloss sich die Schule das Konzert zweimal aufzuführen. Unter anderem auch, weil die Aula nur einem Teil der Zuhörerschaft Platz bot, wurde das Konzert aus Sicherheitsgründen zweimal aufgeführt.

So kamen viele Zuhörer in den weihnachtlichen Hörgenuss, der dieses Jahr durch drei Ensembles der Musikschule ergänzt wurde. Die Idee dazu hatte Musikschulleiter Hans Heinrich Hartmann. Und einen großen Vorteil hatte die Aula: sie bot auch Raum für eine Pausenbereich, in dem die Schüler kulinarische Köstlichkeiten verkauften. Die Blechbläser boten dann unter der Leitung von Kuno Rauch mit einer festlichen Einzugsmelodie "Trumpet Tune and Air" des Barockkomponisten Henry Purcell musikalische Köstlichkeiten an. Die Trompeten durch ihren Klang sehr präsent, schafften es, ihre Lautstärke gut zu dosieren.

Solostimmen setzten berührende Akzente

Da so viele verschiedene Gruppen auftraten, gab es auch mehrere Höhepunkte: etwa "Jingle Bells" mit der FHG-Band, dirigiert von Anne Heydt. Das Schlagzeug trieb im exaktem Rhythmus die Sänger voran, die nach den swingenden Instrumentalteilen genauso exakt wieder einsetzten.

Bei dem Kirchenlied "In dulci jubilo" erklang dann der Chor so synchron, als ob eine Stimme erschallen würde. Dann erklangen wiederum mehrstimmig der Mittel- und Oberstufenchor, geleitet von Katharina Pfütz, und Frauen- und Männer-Ensembles schmückten den berührenden "Wintersong" von Sara Bareilles und Ingrid Michaelson aus. Mit viel Gefühl interpretierten der Mittel- und Oberstufenchor das traurig-hoffnungsvolle Liebeslied. Die Solostimmen setzten dabei sehr gekonnt berührende Akzente. Ein schöner Song für das Herz, der so manche Träne hervorlockte.

Mit dem Cello gegen den Krieg anspielen

Berührend und aufwühlend auch das Stück"Christmas Eve/Sarajevo 12/24" von Paul O' Neill: Nach einem kurzen zarten Moll-Auftakt mit "God rest ye merry, Gentlemen" folgte mit dem Orchester ein lauter militärischer Einmarsch – das Stück "Carol of the Bells" mit seinen aggressiven Streichern. Das beschwingte Glockengeläut bekam hier durch das hohe Tempo einen bedrohlichen Klang, steigert sich, um dann mit dem getragenen und leiseren Klang von vier Klavieren wieder in das erste softe Weihnachtsstück überzuleiten. Hintergrund des Stücks ist, dass ein bosnischer Cellospieler während des Balkan-Kriegs 1991 bis 1999 nach Sarajevo zurückkehrt und den unglaublichen Mut besitzt, während der Bombardements mit seinem Cello auf einem zerbombten Brunnen gegen den Krieg anzuspielen, um damit ein Zeichen der Menschlichkeit zu setzen.

Als besonderer Programmpunkt erklang das Klarinetten-Ensemble der Musikschule, unter der Leitung von Anita Rimmele. In schöner Mehrstimmigkeit und mit sehr guter Intonation stimmten die Klarinetten die sehr abwechslungsreiche Ouvertüre aus dem "Kalif von Bagdad" an, um dann ein schottisches Volkslied zu spielen, dessen sehnsuchtsvolle Melodie perfekt zu Weihnachten passte. Drei Lieder – gemeinsam gesungen mit den Zuhörern – schürten regelrecht Hoffnung in den Herzen der Zuhörer: der gefällige Kanon "Mache dich auf und werde Licht", das vierstimmige "Hört der Engel helle Lieder" und das beschwingte "Feliz Navidad", von José Feliciano geschrieben.

Ebenfalls auf der Bühne stand an diesem Abend die Streichergruppe der Musikschule, die zwei eigene Stücke spielte und zwei weitere begleitete.