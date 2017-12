Radolfzell Musik von Rossini bis Queen in der Markolfhalle

Der Musikverein Markelfingen brillierte beim Weihnachtskonzert mit einem abwechslungsreichen musikalischen Programm. Auch die Jungmusiker des Vereins spielten professionell auf.

Das Weihnachtskonzert des Musikvereins Markelfingen ist eine Klasse für sich. Hervorragende Musiker verleihen jährlich den Feiertagen einen besonderen Glanz. Wie gewohnt war die Markolfhalle ausverkauft. Doch Kuno Rauch ließ sich etwas Besonderes für das Konzert des Qualitätsorchesters einfallen. Der Dirigent gab seiner Nachwuchsabteilung einen ungewöhnlich breiten Raum. Das jugendlich frische Experiment ging auf und begeisterte die Zuhörer mit einer Auswahl aus fünf Jahrhunderten Musik.

Mindestens zwei Jahre Ausbildung bedarf es, um in der Jugendkapelle von Markelfingen, Liggeringen und Güttingen mitspielen zu dürfen – und Rücksprache mit dem Dirigenten Kuno Rauch. Von Frischlingen in ihrem Fach zu sprechen wäre also verfehlt. Die Qualität merkt man der 38-köpfigen Jugendkapelle an. Sie greifen ebenso souverän in eine Weihnachtslieder-Sammlung aus drei Jahrhunderten wie sie mit dem Pop von Europe und Queen das Publikum rocken: "We will rock you" – und die Besucher stampfen mit den Füßen auf den Boden der Markolfhalle und geben mit dem dazugehörigen Klatscher den Auftakt zu einem Queen-Medley vor.

Vor zwei Jahre erspielte sich der MV Markelfingen beim Wertungsspiel des Karlsruher Musikfestes für Blasorchester das Prädikat hervorragend. Und genauso hervorragend bereitete Dirigent Kuno Rauch sein Blasorchester für das Weihnachtskonzert vor. Beispielsweise bei der so genannten "African Symphony" – doch der Titel des ersten Erfolgshits des amerikanischen Musikers und Komponisten Van Mc Coy führt in die Irre. Die "African Symphony" landete in den Disco-Charts. Das Markelfinger Blasorchester ehrte den Außenseiter der Musikbranche und verpasste dem Disco-Hit mit dem Blasorchester-Arrangement von Nahiro Iwai einen musikgewaltigen Anstrich, der als Filmmusik durchaus durchgehen könnte.

Das Weihnachtskonzert in diesem Jahr gehörte definitiv den Jungmusikern des Musikvereins. Fast die Hälfte der Stücke des sehr unterhaltsamen Abends zeigten junge Ausnahmetalente des Vereines mit solistischen Einlagen oder eigenen Auftritten ihr Können. Emilly Scharnefski belegte beim Bundeswettbewerb von "Jugend musiziert" in Paderborn den dritten Platz und spielte beim Landesjugendorchester erfolgreich vor. Mit ihrer Klarinette verzauberte sie das Publikum mit einer Variation von Giocchino Rossini. Dabei entpuppte sich das Blasorchester mit den sie sanft begleitenden Holzinstrumenten und dem präzisen Schlagwerk fast schon als eine Art symphonisches Orchester.

Lional Hampton war ein amerikanischer Jazzmusiker. Ihm zu Ehren schuf der belgische Komponist André Waignein ein "Tribute to Lional", einem Solo für Vibraphon und Blasorchester. Noah Burgers Solo-Interpretation betörte das Publikum mit sanft unterkühlten Klängen seines Metallophons. Der talentierte Musiker erreichte in diesem Jahr beim Bundeswettbewerb für "Jugend musiziert" bei den Schlaginstrumenten den ersten Platz. Das Blasorchester Markelfingen umhüllte den beschwingten metallenen Klang seines Instrumentes mit dem warmen Sound einer Bigband, wobei der Solist mit dem Orchester eine Art musikalische Hochzeit einging.

Drei Jungmusiker des Orchesters zeigten mit ihren Instrumenten dem Publikum die Bandbreite von Schlaginstrumenten. Mit dem dunkel klingenden Marimba und dem hellen Xylophon präsentierte das Schlagzeugensemble Wolfgangs Amadeus Mozarts "Rondo alla Turca". Gemeinsam mit ihrer Ausbilderin und Percussionistin Michaela Neuwirth entführte das Quartett das Publikum mit Tim Piepers "Level Two" und den Funny Sticks ins 21. Jahrhundert der Musik ein.

Obwohl der Musikverein in seinem diesjährigen Konzert seiner brillanten Jugend einen großen Platz angeboten hatte, so überzeugte er immer wieder mit seinem eigenen Stil unter der Leitung von Kuno Rauch. Das Orchester präsentierte "The Legend of Zelda", ein Medley von Udo Lindenberg, und Ausschnitte aus George Gershwins Musical "Porgy und Bess". Das Publikum verlangte mit langem Beifall nach mehreren Zugaben.

Der Verband

Der Blasmusikverband Hegau-Bodensee ist eine Interessensvertretung von mehr als 5.500 Musikern aus 86 Vereinen. 65 Prozent der Mitglieder sind unter 27 Jahre alt. Der stellvertretende Präsident Hermann Leiz ehrte Blasmusiker für ihre aktive Mitgliedschaft: Monika Seeberger und Elisabeth Rauch Hurt (je 40 Jahre), Christine Rieple (25 Jahre) sowie Jessica Stöckle (10 Jahre). Für ihre langjährige Vorstandsarbeit zeichnete der Verband Tobias Rauser (25 Jahre), Marcus Demmler (20 Jahre) und Elisabeth Rauch (15 Jahre) aus. Paul Berger, Julia Berger und Martin Jobst erhielten ihr Abzeichen in Bronze.