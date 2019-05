von Petra Reichle

Die fünf Künstler haben das Motto des diesjährigen Bildhauersymposiums „Musikstadt Radolfzell“ in Sand und Stein gemeiselt, in Eschenholz geschnitzt sowie mit Holz, Beton, Alumiunium und Glasfaser in Szene gesetzt.

Zum Ende des 3. Bildhauersymposiums stellten sie ihre Werke im Mettnaupark vor. Nicht nur die Vielfalt an Materialien sorgte für Begeisterung, vor allem die vielfältigen Interpretationen des Themas der Werke fanden bei den rund 50 Besuchern großen Zuspruch.

Oberbürgermeister Martin Staab (rechts) und Murielle Orgé vom Kulturbüro (Zweite von rechts) begrüßen zum Ende des Bildhauersymposiums die fünf Künstler zu einem abschließenden Rundgang im Mettnaupark (von links): Cornel Hutter, Heike Endemann, Daniel Zanca, Susanna Giese und Michael Schützenberger. | Bild: Petra Reichle

„Aus Nah und Fern, was Rang und Namen hat, ist bei uns in Radolfzell“, sagte Oberbürgermeister Martin Staab, der die Gäste gemeinsam mit Murielle Orgé vom Fachbereich Kultur der Stadtverwaltung begrüßte. Sein Hinweis, dass die Werke auch erworben werden können, wurde von einem Besucher schlagfertig mit den Worten „Auch von der Stadtverwaltung!“ kommentiert.

Die Bildhauerin Heike Endemann, eine der teilnehmenden Künstlerinnen, hat das Symposium gemeinsam mit dem Kulturbüro organisiert. „Es war ein fantastisches Symposium“, erklärte Endemann und nahm die Besucher und teilnehmenden Künstler mit auf einen Rundgang durch den Mettnaupark.

Heike Endemanns „Aeolischen Flöte“ stammt aus dem Güttinger Wald und wurde von der Künstlerin unter anderem mit einer Säge bearbeitet. | Bild: Petra Reichle

Cornel Hutter aus der schweizerischen Partnerstadt Amriswil stellte sein Werk „Musik-Virus“ vor – eine in einen runden Sandstein gemeißelte Skulptur. Passend zum Motto „Musikstadt“ hatte der Künstler zu Beginn seiner Arbeit zusätzliche Inspiration durch einen Besuch des Muttertagskonzerts im Milchwerk gefunden und zeigte sich von dem dort dargebotenen musikalischen Niveau begeistert. Sein Werk kam bei den Besuchern gut an und Hutter lud die Besucher mit einem „Lassen Sie es wirken“ zum Verweilen ein.

Cornel Hutter aus der Schweiz erhält für sein Werk „Musik-Virus“ viel Beifall. Der Sandstein seiner Skulptur stammt aus dem Zürichsee. | Bild: Petra Reichle

Die beiden aus Stuttgart stammenden Künstler Michael Schützenberger und Susanna Giese überzeugten künstlerisch mit ihren Werken, auch wenn diese das Thema „Musikstadt Radolfzell“ nicht direkt aufgreifen. Schützenberger stellte seine „Radolfzeller Wasserfrau“ vor – einen in rumänischen Marmor gemeißelten Frauenkörper, der laut Künstler ein „Wasserwesen, eine Nixe und eine Sirene, die betört“ darstellen soll. Besonders inspiriert habe ihn bei seiner Arbeit die unmittelbare Nähe zum Bodensee.

Eine „Radolfzeller Wasserfrau“ aus rumänischem Marmor hat Michael Schützenberger geschaffen. Er ließ sich vom Bodensee inspirieren. | Bild: Petra Reichle

Susanna Giese hingegen griff in ihrem Werk „See Not Symphonie“ die Flüchtlingsproblematik im Mittelmeer auf. Dargestellt sind zwei in Holz geschnitzte Körper, von denen einer symbolhaft in einer schlichten Holzschale steht. Nicht nur die rot bemalten Körper, sondern vor allem die einfühlsam geschnitzten Gesichter spiegelten die Not eindringlich wieder.

Susanna Giese kombiniert mit ihrem ihrem Werk „See Not Symphonie“ die Flüchtlingsproblematik im Mittelmeer mit dem Thema „Musikstadt“. | Bild: Petra Reichle

Besonders großen Zuspruch bekam Heike Endemann für ihr Werk „Aeolische Flöte“, eine in einen Holzstamm gesägte fast drei Meter hohe „windbetriebene“ Flöte. Die Radolfzellerin Endemann nutzte für ihr Kunstwerk Eschenholz aus dem Güttinger Wald und überzeugte mit ihrem harmonischen Werk, welches das Thema „Musikstadt“ nicht nur optisch besonders ansprechend widerspiegelte. Die Künstlerin lud die Besucher ein, bei Wind selbst zu hören, wie die Flöte erklingt.

„Perpetua“ lautet der Name der Installation des in der französischen Partnerstadt Istres lebenden Künstlers Daniel Zanca. Eine überdimensionale Schallplattenhülle ist teil davon. | Bild: Petra Reichle

Lange verweilten die Besucher am Ende des Rundgangs beim Werk „Perpetua“ des in der französischen Partnerstadt Istres lebenden Künstlers Daniel Zanca. Sein Kunstwerk besteht aus zwei Teilen – einer überdimensionalen Schallplattenhülle, aus der eine Schallplatte ragt sowie überdimsionalen Lautsprecher Steckern, die der Künstler meterhoch an einem Baumstamm positioniert hat. Die Installation soll zum einen Gegenwart und Vergangenheit symbolisieren und gleichzeitig Nostalgie erwecken.

„Genießen Sie die Kunst und lustwandeln Sie durch den Mettnaupark“ – mit diesen Worten verabschiedete Martin Staab die Besucher zum Ende des Rundgangs. Die Skulpturen stehen auch weiterhin dort.

