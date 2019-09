Das Zielpublikum von Lea ist klar: Jung, weiblich, romantisch veranlagt. Wie die 27-jährige Pop-Sängerin eben selbst auch. Vor etwa 1300 Besucherinnen und einigen wenigen Besuchern sang sie beim Milchwerk Musik Festival in Radolfzell.

Ihren aktuellen Erfolg in der deutschen Musikbranche erkennt man auch daran, dass viele die Texte fehlerfrei mitsingen können. Ihr aktuelles Album „Zwischen meinen Zeilen“ ist im vergangenen Jahr veröffentlicht worden und landete auf Platz sechs der Deutschen Charts. Im Milchwerk präsentierte sie viele Songs von dieser Platte.

Mit ihrer klaren, aber verträumt wirkenden Stimme sang die 27-Jährige über all das, was für Mädchen und junge Frauen gerade wichtig ist. Texte über Liebe, Freundschaft und die Suche nach sich selbst dominieren ihre Musik.

Immer wieder sind die Strophen mehr gehaucht als gesungen, wenn sie über das Ende einer schönen Beziehung singt, die Liebe zwischen zwei Menschen, die plötzlich nicht mehr da ist. Auch wenn viele ihrer Fans viel zu jung sind, um solch eine Erfahrung selbst gemacht zu haben. Wenn Lea „Sehnsucht nach wir“ singt, kann auch eine Trennung nicht unbedingt schlimm sein.

Sie schreibt über Liebe und Freundschaft

Leas Texte sind aus dem Leben gegriffen, oder besser gesagt, aus dem Gefühlsleben. Die gebürtige Hessin schreibt ihre Texte selbst und lässt so ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Sie präsentierte im Milchwerk einen bislang unveröffentlichten Song über eine heimliche Liebe zu einem guten Freund. Das Lied „Kaputt“ handelt davon, dass man seinen Gefühlen nicht nachgeht, um die Freundschaft zu schützen. Wie es allerdings mit diesem besonderen Mann in ihrem Leben weiter ging, das erzählte Lea nicht mehr auf der Bühne. Schade.

In dem sonst schlüssigen und stimmigen Programm gab es in der zweiten Hälfte einen Bruch. Lea sang plötzlich ein Medley von verschiedenen Hits der 90er-Jahre. Ob Backstreet Boys, Britney Spears oder die Spice Girls – Lea, die 1992 geboren wurde, ließ die musikalischen Helden ihrer frühen Kindheit aufleben.

Den Fans in der Halle gefiel der Einschub, auch wenn die englischsprachigen, schnellen Nummern nur wenig zu dem sonst sehr sensiblen Programm von Lea passten. Eine Mutter, die ihre Tochter zu dem Konzert begleitet hatte, freute sich über die Abwechslung: „Endlich kannte ich mal ein Lied“.

Doch Radio-Hörer werden Lea bereits bestens kennen. Hits wie „Leiser“, „Immer wenn wir uns sehen“ oder „Zu dir“ werden regelmäßig gespielt. Auch ohne sie zu kennen, bleibt ihre Stimme in Erinnerung. Leas Musik ist Zeitgeist.

Neben deutschen Pop-Sängern wie Max Giesinger oder Wincent Weiß trifft Lea den Nerv einer ganzen Generation. Auch wenn die Musik wenig abwechslungsreich ist, Lea singt direkt aus dem Herzen.