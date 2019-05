von Georg Lange

Das Ensemble Il Cigno der Südwestdeutschen Philharmonie nahm mit seinem Kammerkonzert im Zunfthaus der Narrizella rund 60 Gäste mit auf eine außergewöhnliche Zeitreise in die Renaissance. Serafino dell‘Aquila gehörte kurz vor dem 15. Jahrhundert zu den „Megaperformern“ im nördlichen Teil Italiens, beschrieb Peter Achtzehnter, Rezitator, Sänger und Musiker, den Dichter und Musiker, dessen Werke das Ensemble mit nahezu zeitgenössischen Instrumenten aufführte. Da Serafino seine Gedichte zu seiner eigenen Lautenbegleitung sang und die Verse oft im Stegreif bei seinen Aufführungen improvisierte, wurden seine Texte von anderen niedergeschrieben und in gedruckter Form verbreitet. Leider wurde keine Musik von Serafino überliefert. Jedoch haben anonyme und bekannte Komponisten seine Lyrik in zeitgenössischer italienischer Manier vertont. Es entstand so ein virtuoses Kammerkonzert mit Rezitationen und Gesang in italienischer Sprache, einer unter die Haut gehenden Klangperformance und die Herzen berührender Poetik.

Feurige Rezitationen

Sopranistin Alice Borciani verlieh der Lyrik Serafinos mit ausdrucksstarker Sanftheit und der Klarheit ihrer Stimme eine höfische Erhabenheit. Ihre Rezitationen waren leidenschaftlich, feurig und auch mit Humor versetzt. Der Name des Instruments Laute klingt ein wenig verstaubt. In der Renaissance galt sie jedoch als Königin der Instrumente. Und was Johannes Ötzbrugger aus dem Zupfinstrument herausholte, war erstaunlich und ließ erahnen, weshalb die Laute geadelt wurde. Mit einem Plektrum entlockte Ötzbrugger sogar Klänge, die an ein tiefer gestimmtes Spinett erinnerten. Ulrike vom Hagen und Elizabeth Rumsey begleiteten die Kammermusik an den Violen D‘Arcos, eine Art tiefer gestimmte Großgeige, die zwischen die Beine geklemmt wird und in der Renaissance die Ensembles komplettierte. Tenor und Musiker Peter Achtzehnter rezitierte, sang und begleitete das Konzert mit einem historischen Instrument des Mittelalters, der Viella, der Fidel, die gleichzeitig dem Musiker den Gesang ermöglichte.