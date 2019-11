von Roland Dost

War in ihrer geliebten Heimatstadt Radolfzell früher wirklich alles besser und schöner? Dies sieht Roswitha Guhl-Paulus heute eher kritisch. Einerseits hat das Städtchen vieles von seinem mittelalterlichen Flair erhalten, doch sind die architektonischen Veränderungen nicht gerade als gelungen zu bezeichnen. Im Rahmen des Museums-Plausches des Fördervereins schilderte die Ur-Radolfzellerin ihre persönlichen und geschichtlichen Erfahrungen.

Roswitha Guhl-Paulus sieht sich noch als früheres Straßenkind. Es gab in ihrer Jugend noch keine Kitas, sondern nur das Elternhaus und die Spielkameraden auf der Straße. Doch der Spieltrieb war in der Jugendzeit von Klein Roswitha alles andere als eintönig oder gar langweilig. Der Bereich der Höll- und Poststraße und die Löwengasse war zwar räumlich begrenzt, doch die Kinder entwickelten hier ihre eigene Welt, ja eine besondere Hierarchie.

Ein ihrer liebsten Spielplätze sei übrigens die abgebrannte Gerberei Gretsch in der Poststraße gewesen. Hinzu kam der Mühlbach, in dem man seinen Spaß haben konnte und gelegentlich auch hineinstolperte. Die Kindheitserinnerungen aus der Zeit unmittelbar nach dem Krieg waren natürlich auch geprägt von der französischen Besatzungsmacht. Roswitha Guhl-Paulus berichtete vor allem von der sozialen Grundeinstellung mancher Offiziere. So habe sie ein Franzose, mit Billigung ihrer Mutter natürlich, mit allerlei Leckereien, wie Schokolade und Bonbons, versorgt. Sie habe sich dabei in der schlechten Zeit nach dem Krieg wie im Paradies gefühlt. Von ähnlichen Erfahrungen konnten auch andere Besucher dieses Abends berichten.

Die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung Radolfzells hat sich nach den Erfahrungen von Roswitha Guhl-Paulus gerade im Bereich der Innenstadt völlig verändert. Es gab überall inhabergeführten Geschäfte. Im Erdgeschoss blühte der Handel, im Obergeschoss wohnten die Inhaber, während darüber meist die Mitarbeiter untergebracht waren.

Aufgewachsen ist die Referentin im Gasthaus Hirschen in der damaligen Adolf-Hitler-Straße, der heutigen Schützenstraße. Unmittelbar gegenüber lagen die Metzgerei Köpfler (heute Marco) und das Kaufhaus Swars. Für die Schüler der Ratoldusschule war es immer spannend, einen Blick durchs Kellerfenster in die im Untergeschoss befindliche Fischzuchtanstalt zu werfen. Jedem Ur-Radolfzeller blutet noch heute das Herz, wenn er sich an den Abriss des einstigen Gefängnisses, dem Café Achteck, oder der venezianischen Arkaden des Strandcafés auf der Mettnau erinnert. Unverzeihliche Bausünden der 60er-Jahre, die sich negativ in die Erinnerung von Roswitha Guhl-Paulus eingeprägt haben.

In den vergangenen Jahren hat sie sich aktiv in die Fasnacht eingebracht und erhielt sogar den seltenen Alefanzorden, betonte Reinhard Rabanser als Vertreter des Fördervereins.