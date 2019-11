Wie lebendig Kirche sein kann, erlebten die Besucher des gemeinsamen Pfarrfestes von Auxilium und der Münsterpfarrei. Im Generationen und Kontinente übergreifenden Miteinander engagierten sich viele: Es gab Trommelkurse der afrikanischen Gruppe Kukaye Moto, die auch den Gottesdienst mitfeierte, ebenso engagierte sich die Jugend mit den Münstermücken und die Jugendkantorei St. Radolt. Die ältere Generation mit den S(w)ingin‘60+ sowie die Münster-Spürnasen ergänzten mit Führungen im Münster das Programm am Sonntag. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der Verein Auxilium – Gesellschaft für Entwicklungshilfe bot bei einem Themenabend am Samstag Einblicke in seine Projekte, zum Beispiel die Unterstützung eines Ärztecamps International in Tansania und Bangladesch. Der Startschuss für das Projekt „100 000 Bäume in der Massai-Steppe in St. Hildegard“ und das Wasserprojekt in Kyakibanda/Ruanda interessierte viele Menschen. Auxilium-Geschäftsführer Markus Schnitzlein beantwortete zahlreiche Fragen.

Das Baumprojekt sei ein ambitioniertes und auf Langfristigkeit angelegtes Projekt. Es genüge nicht, Bäume zu pflanzen, man müsse sie schützen, pflegen und fortwirtschaftlich betreuen. Neben dem Vorteil von Schatten für Nutzgärten und Menschen, dem verbesserten Feuchtigkeitsgehalt des Bodens und dem Vorbeugen von Erosion würde auch für zukünftiges Bauholz gesorgt, das dringend benötigt werde. Die Massai würden in diese Entwicklung mit einbezogen.

Die ersten 5000 Bäume könnten nach dem Wochenende gesetzt werden. Der CDU-Ortsverband und die Fraktion erklärten sich laut Pressemitteilung bereit, die ersten 500 Bäume zu spenden.

Unterstützt wurde das Fest zudem vom Gemeindeteam, Helfern wie Familie Friedrich, die Blumen spendete, und vom Hilfswerk „Lebenshilfe für Afrika“. Es war ein Pfarrfest mit Weitblick, das Begegnungen ermöglichte mit dem Ziel, Menschen andernorts eine Chance zu geben und sie bei der Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen.