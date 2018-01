Radolfzell Mogli und Balu singen sich in die Herzen des Publikums

"Das Dschungelbuch" kommt als eigenständiges Musical auf die Bühne des Milchwerks und besonders die jungen Zuschauer singen begeistert mit.

Wer kennt nicht den Ohrwurm "Probier's mal mit Gemütlichkeit"? – Balus großer Hit in der Disney-Verfilmung von "Das Dschungelbuch" von Rudyard Kippling. Diesen Hit aber übernahm der Autor des Musicals "Dschungelbuch", Helge Fedder, bewusst nicht. Er schrieb alle Lieder neu, sodass ein rundes Musical entstand, das im fast vollbesetzten großen Saal des Milchwerks aufgeführt wurde.

Ungewöhnlich war dabei das Publikum: Viele Kinder mit ihren Eltern, aber auch Jugendliche tummelten sich auf der Tribüne und im Parkett. Dabei hatten sie viel Spaß mit Balu, dem Bär, waren traurig oder fröhlich mit dem Menschenkind Mogli, gruselten sich vor dem Tiger Shir Khan oder ekelten sich vor der Schlange Kaa. Anders als bei einem erwachsenen Publikum, nahmen die Kinder hörbar mehr Anteil an der Vorstellung. Bei der Bezeichnung "Stinkekatze" für Shir Khan prusteten die Kinder los.

Dabei war nicht Shir Khan der König der Vorstellung – auch wenn er es gerne gewesen wäre – nein, Stefan Peters als Balu sang und spielte sich in die Herzen der Kinder. Er war tolpatschig, bärenstark und intonierte mit guter Stimme in plüschig-braunem Bärenkostüm, Miniweste und bunter Häkelmütze mit Pappohren das Lied "Lach das Leben an", um die Gemeinheiten von Victor Silvester Wendtner als Shir Khan zu entschärfen. Welcher hinterhältig und bedrohlich, mit gewaltigem Stimmvolumen den Herren im grünen Dickicht mimte. Mal unterstützt, mal hintergangen von der Schlange Kaa oder der Affenbande.

Die Affen mit kurzen Jeans-Latzhosen und Rastafrisur schnappten sich dann auch in einem von Panther Baghira und Balu unbeobachteten Augenblick Mogli und sangen mit ihm und dem Publikum den Banana-Song "Ist doch bequem, sag doch bananaaa", der bei den Kindern zwar sehr gut ankam, aber zu laut abgemischt war. So wie die Gesangseinlagen manchmal etwas zu laut waren. Sehr fantasievoll waren Kulissen und Kostüme gestaltet: einfache und bunt bemalte Kulissen, die besonders beleuchtet waren. Die Kostüme nicht zu perfekt geschneidert: Es spielten da Menschen, welche den Charakter der Tiere übernahmen und nicht umgekehrt. Und auch die Schauspieler, die in einem Musical tanzen, singen und schauspielern müssen, beherrschten die hohe Kunst, in ihrer Rolle die Kinder zu fesseln. Kein einfaches Unterfangen, da man Kindern kaum etwas vormachen kann.

So vermittelte Brix Schaumburg als Mogli die schwierigste Rolle des Musicals: Authentisch und in schnellem Wechsel zeigte er singend, tanzend und schauspielerisch die verschiedensten Gefühle. Da war er plötzlich nicht mehr der unbeschwerte kleine Wolf Mogli, sondern ein Menschenkind, was ihn verwirrte und traurig machte. Schnell aber ließ er sich von seinem Freund Balu umstimmen, um später mit Affen oder Geiern herumzublödeln. Mit dem Geräusch einer alten Propellermaschine flatterten zwei Aasgeier (Julia Breier und Kimberley Unger) mit grauen, fledermausartigen Umhängen und neongelben Turnschuhen, alten Fliegerbrillen und -kappen auf die Bühne. Die (Seelen-)Müllabfuhr munterte Mogli, der schon wieder traurig war, auf und sang mit ihm "Hast du Freunde, hast du Party" – auch hier hatte der Autor Helge Fedder sich zwar an das Original gehalten, setzte aber in Sprache, Liedern und Musik – oft mit Jazzelementen – seine eigene Handschrift.

Eine, die es galt, Kinder vor der Bühne und nicht vor der Leinwand zu begeistern.

Das Ende war anders als im Disney-Film und in Kiplings Buch: Mogli zeigte Shir Khan mit der roten Blume – dem Feuer – seine Grenzen auf und blieb dann doch bei den Tieren, da er bei ihnen ein Zuhause gefunden hatte. Ein Musical mit vielen Themen – auch für Große: Anderssein, Abenteuer, Freundschaft, Heimat, Konflikte austragen, Intrigen durchschauen, Stärke zeigen und – sich entspannen.

Das Ensemble

Liberi ist ein Theater für Kinder. Gegründet 2008 in Bochum, touren derzeit zwei Besetzungen mit dem Musical "Das Dschungelbuch" durch Deutschland, Österreich und Luxemburg. Autor und Regisseur ist Helge Fedder, die Musik komponierten Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker. Der SÜDKURIER ist Medienpartner des Musicals. Bis 1. April 2018 sind außerdem noch Pinocchio, Peter Pan und Aschenputtel zu sehen. Es gibt kein festes Haus – die Ensembles sind immer auf Tournee, um ihre Vorstellungen anbieten zu können, was eine hohe Flexibilität verlangt. Fünf Ensembles sind derzeit auf Tournee und bieten fantasievolles Kindertheater auf hohem Niveau auch in kleineren Orten. (chg)

Informationen zum Ensemble: www.theater-liberi.de