Mit dem Motto „Vieles ist denkbar, fast alles ist möglich“ gab der Mögginger Ortsvorsteher Ralf Mayer die Richtung für die Gestaltung des geplanten Gemeindegartens vor. Seiner Einladung für einen ersten Austausch im Rahmen der jüngsten Ortschaftsratssitzung folgten rund ein Dutzend Bürger.

Mit der Verleihung der Silbermedaille hat die Mögginger Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zwar ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, für die engagierten Ortschaftsräte und Bürger ist damit aber noch lange nicht Schluss. Nun gilt es die Vielzahl an Projekten umzusetzen, die die Bürger in vier Arbeitsgruppen erarbeitet hatten. Das Bürgerprojekt zur Gestaltung des Gemeindegartens stammt aus der Arbeitsgruppe zur „Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft“ und verfolgt das Ziel der naturnahen Gestaltung von öffentlichen Grünflächen in der Gemeinde.

Alle Altersgruppen sollen etwas von dem Garten haben

Konkret geht es um eine rund 500 Quadratmeter große Fläche, die direkt an das Mögginger Rathaus anschließt. „Der Gemeindegarten soll ein Garten für alle Altersgruppen sein, jeder soll sich hier wiederfinden können“, sagte Ralf Mayer. Auch die Einbeziehung der Anwohner ist ihm ein Anliegen, schließlich soll das harmonische Miteinander der Bürger Bestand haben. Die anwesenden Anwohner zeigten sich von den ersten Planungen zum Gemeindegarten angetan und möchten den Garten mitgestalten.

Teil des neuen Gemeindegartens könnten zum Beispiel ein Gemüsegarten, ein Obstgärtle und eine Kräuterspirale sein. Fester Bestandteil der ersten Planung ist auch ein Lagerschuppen, der nicht nur Gartengeräte beherbergen soll, sondern auch als Abstellraum für die Holzergruppe der Welsbartzunft dienen soll. Auch ein Gartenpavillon als Treffpunkt für die Hobbygärtner ist denkbar.

Die nächste Planungsrunde ist am 1. Dezember

Positiven Anklang fand zudem die Idee, Rebstöcke zu setzen, schließlich bietet das an einem Südhang gelegene Grundstück hierfür beste Voraussetzungen. „Der Gemeindegarten ist ein offenes Projekt, wo sich jeder einbringen kann“, erklärte Ralf Mayer. Er betonte, dass dies kein Projekt der Ortschaftsräte sei, sondern der Bürger.

Termin: Zur weiteren Planung ist Samstag, 1. Dezember, 10 Uhr, eine Planungsrunde geplant, zu der alle Bürger eingeladen sind.

