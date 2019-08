von Jennifer Moog

Wer dieser Tage am Mögginger Dorfpark vorbeikommt, entdeckt dort eine Neuerung. Direkt vor dem Dorfteich steht eine geschwungene, stabile Holzbank, genannt Waldsofa, die dazu einlädt, Platz zu nehmen und die Beine hochzulegen. Auch neben dem Mögginger Sortengarten findet man ein solches Exemplar. Von Alfred Loser gestiftet, sollen die beiden Relaxliegen künftig sowohl die Mögginger als auch Wanderer auf Zug durch Möggingen glücklich machen.

„Die Menschen nehmen sich immer weniger Zeit, um über das Leben nachzudenken und es zu genießen“, findet Loser. Mit den beiden Waldsofas will er den Menschen die Gelegenheit geben, auch mal „die Seele baumeln zu lassen“. Außerdem glaubt er, würde durch ein solches Projekt das Wir-Gefühl der Mögginger gestärkt.

Dreiklang der beteiligten Akteure

Hier setzt auch Ortsvorsteher Ralf Mayer an. Er betont: „Das hier ist ein gutes Beispiel für den Dreiklang in der Gesellschaft. Das Zusammenspiel eines Sponsors, der die Finanzierung eines solchen Projektes ermöglicht, der freiwilligen Helfer, die an der Umsetzung beteiligt sind und letztlich der Ortsverwaltung, die dafür sorgt, dass das Projekt realisiert werden kann.“

Der Grund für Losers großzügige Spende war so spontan wie einfach. Immer genau da, wo er gerne auf einer Bank verweilt hätte, habe er keine solche Sitzgelegenheit gefunden. Kurzerhand habe er also eine Spende an die Ortsverwaltung gerichtet, um an den schönsten Stellen Möggingens für Ruheoasen zu sorgen. Eine weitere solche Himmelsliege soll, nach Intiative Losers noch an einem der Wege in Richtung Mindelsee aufgebaut werden.

Fundament in zwei Tagen gegossen

Nachdem Loser vor etwas mehr als einem Jahr die Spende an die Ortsverwaltung richtete, konnte in nur zwei Tagen das Fundament für die aus deutschem Duglasienholz gefertigten Waldsofas, gegossen werden. Dank der Hilfe von Philipp Mayer, Lukas Schnitzlein, Simon Schnitzlein, Sigfried Stoll, Christoph Schorn, Heidi Bauer und Gisela Mayer können jetzt alle, die es wollen, zur Ruhe kommen.