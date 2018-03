Radolfzell Modell-Diskussion im Foyer bei Informationsabend

200 Bürger beteiligen sich im Milchwerk und tauschen sich anschließend über aktuelle Themen aus. Besonders der zentrale Seezugang stößt auf Interesse.

Die Schautafel zum Thema zentraler Seezugang im Foyer des Milchwerk nahm nicht nur räumlich den meisten Platz bei der ersten Informationsveranstaltung der Stadt im Milchwerk ein. Auch inhaltlich beschäftigte besonders dieses Langzeit-Thema die rund 200 Interessierten sowie Oberbürgermeister Martin Staab und Thomas Nöken vom Dezernat Umwelt, Planen, Bauen. "Ich glaube, wenn es dieses Jahr nicht entschieden wird, wird es nie entschieden", sagte der Rathauschef mit Blick auf die 2006 begonnene Diskussion. Er halte den Brückenwettbewerb für richtig, um noch besser abzuwägen. Nun habe man alle Alternativen gesehen und könne entscheiden, wie Radolfzeller künftig von der Innenstadt an den Bodensee gelangen.

Die Varianten für Brücke oder Unterführung zeigte Nöken in seinem Vortrag auf und ging auch auf abgelehnte Brückenentwürfe ein. Mal begann die Brücke zu weit in der Innenstadt, mal endete sie direkt vor dem Konzertsegel. Außerdem zeigte Nöken die Kostenschätzungen für Bau, Zuschüsse und Unterhaltung der Varianten. "Es ist erschreckend, wie hoch die Unterhaltungskosten für eine Brücke sind", sagte Besucher Sascha Hain im Anschluss bezüglich der veranschlagten 160 909 Euro pro Jahr. Die Unterhaltung, Reinigung, und Beleuchtung einer Unterführung soll je nach Gestaltung zwischen 75 842 und 84 007 Euro kosten. Nach dem Vortrag von Thomas Nöken gab Wilhelm Frech als Mitglied des Prüfungsgremiums noch einige Antworten auf vorab eingegangene Fragen. Er betonte, dass die 2016 überarbeiteten Zahlen fundiert seien. Besonders bei der Unterführung habe man sehr genaue Zahlen, bei der Brücke müsste man für den gleichen Stand noch ein wenig mehr in die Tiefe gehen.

Dabei ging es an diesem Abend aber nicht um eine grundlegende Diskussion, sondern vielmehr um einen Zwischenstand, wie Oberbürgermeister Staab eingangs betonte. Und es ging um den anschließenden Austausch im Foyer, wo Informationstafeln und Ansprechpartner bereit standen. Besucher Winfried Schneider half der Abend, das Thema zu erfassen. "Nun kenne ich auch die Vor- und Nachteile und nicht nur die Kosten", sagte er. Er habe viel erfahren, was er zuvor nicht wusste oder sich nicht vorstellen konnte. Sein Interesse galt etwa auch den Bauprojekten. Es ging nämlich nicht nur um den Seezugang, auch wenn sich im Foyer bei den Modellen die meisten Menschen drängten. So diskutierte Sascha Hain mit seiner Frau auch über die Gastronomie an der Mole. Die Planung fänden sie richtig klasse: "Es ist wichtig, dass da zeitnah etwas geschieht."

Beim Thema Wohnraum berichtete Staab von der Stadterweiterung Nord, dem Stürzkreut Süd, Im Tal Markelfingen, Böhringen sowie dem Kirchental Kreisel-Nord in Güttingen und der Freiwiese in Stahringen. Dabei stellte er einige neue Grundstücke für die nächsten Monate in Aussicht. Bei der Stadterweiterung Nord solle es bei der Vergabe klare Kriterien geben, die Menschen aus Radolfzell oder mit einem Arbeitsplatz in der Stadt zusätzliche Punkte bringen sollen.

Für Jannik Probst war Mobilität ein großes Thema. Der 19-Jährige war wohl der jüngste Teilnehmer und wollte sich auch als Jugendgemeinderat informieren. Zur Mobilität berichtete OB Staab nur Positives: Seit Bus- und Parkpreise angeglichen wurden, habe sich die Zahl der Einzelfahrscheine verdoppelt. Und mit dem Viertelstunden-Takt könne man auch mit mancher Großstadt mithalten. "Es ist ein Anfang gemacht, der sehr gut angenommen wird und den wir ausbauen wollen", sagte er. Der Tarif solle erstmal so bleiben. Beim Kapuzinerweg und Messeparkplatz sei die Stadtverwaltung aber noch nicht sicher, ob sich die Aufteilung in einen Vier- und einen 24-Stunden-Bereich bewährt. Schwerpunkt für 2018 sollen Radwege sein: "Wir wollen die Radwege sicherer machen und Strecken ausweisen", sagte Staab. Dabei gehe es besonders darum, vorhandenes Potenzial zu nutzen. So könne man schon im Frühjahr mit Markierungen beginnen.

Mehr Bürgerbeteiligung für die Stadt

Konzept: Die Stadt Radolfzell möchte seine Bürger stärker einbeziehen und besser informieren. Oberbürgermeister Martin Staab hat sich das nach eigener Aussage auf die Fahne geschrieben, daher seien verschiedene Formate geplant. Der erste Informationsabend in diesem Format lockte 200 Menschen ins Milchwerk, künftig soll es diese Veranstaltung einmal pro Quartal geben. Der nächste Termin steht schon fest und ist am Mittwoch, 6. Juni, um 19 Uhr im Milchwerk. Die Themen werden laut Stadtverwaltung noch bekannt gegeben.

Neben dem zentralen Seezugang ging es auch um Mobilität und Parken, das geförderte Projekt "Radolfzell saniert!" sowie Bauen. OB Martin Staab sprach außerdem über den geplanten Clean Energy Park am Kreuzbühl, die Gastronomie an der Mole und die Wiese am Yachthafen. Nachdem der OB die Themen jeweils kurz angesprochen hatte, konnten Interessierte sich anschließend im Foyer mittels einiger Schautafeln weiter informieren und sich auch mit Beteiligten der entsprechenden städtischen Fachbereiche austauschen. Auch die Fraktionen waren an kleinen Stehtischen vertreten und sprachen mit den Anwesenden. Termine: Abgesehen von dem Projekt "Kinderrechte", wo Kinder am heutigen Freitag in der Grundschule Liggeringen ihre Verbesserungswünsche festhalten und sie Anfang Mai an den OB übergeben, ist das nächste Beteiligungsprojekt am Dienstag, 27. März, um 19 Uhr im Rathaus Möggingen. Dort treffen sich im Rahmen von "Unser Dorf hat Zukunft" die Arbeitskreise. Am Donnerstag, 12. April, geht es dann weiter mit einem Informationsabend zum Förderprogramm „Radolfzell saniert" und Beratungen für den Stadtteil Altbohl, Treffpunkt ist um 19 Uhr im Siedlerheim am Weidenweg 6.

Die Stadt informiert online unter: http://www.radolfzell.de/buergerbeteiligung