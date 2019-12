von Georg Lange

„Musik ist die Sprache der Leidenschaft„, begrüßte Tobias Rauser vom Musikverein Markelfingen rund 400 Gäste beim Weihnachtskonzert im Milchwerk. Und mit Leidenschaft für Musik spielte das mit hervorragenden Wertungen dekorierte Orchester sechs abendfüllende konzertante Werke. Dass Leidenschaft einer der Hauptantriebe sowohl für die Jugendkapelle als auch für das Blasorchester eine Rolle spielt, bewiesen die Ehrungen am Abend: 13 Jungmusiker erhielten das Abzeichen in Bronze vom Blasmusikverband Bodensee Hegau. Und Werner Kratzer erhielt die diamantene Ehrennadel für sein 70 Jahre andauerndes aktives Musizieren im Verband und Verein. Susanne Kauter wurde für ihr 40-jähriges Engagement für die Musik ausgezeichnet.

Mit sehr gutem Gespür für Festlichkeit eröffnete die Jugendkapelle den Abend mit balladenhaften Sammlungen volkstümlicher Instrumentalwerke englischsprachiger Weihnachtslieder – der „Rhapsody in Red and Green“. Die Jungmusiker zeigten, wie man den eigenen Drachen zähmt (How to Train your Dragon) und glänzten in der Interpretation anspruchsvoller Filmmusiken von John Williams.

Eintauchen in exotische Welten

Exotische Welten, die für viele im 19. Jahrhundert noch unerreichbar waren, sind oftmals Vorlagen großartiger ältere Kompositionen. Mit Marschklängen von „Orient et Occident“ tauchten die Besucher ab in eine fremde Welt, die Camille Saint-Saint in seinem Werk näher brachte. Eine nicht ganz so glückliche Liebesgeschichte eines jungen Mannes erzählte die „Suite on Greek Love Songs“ von Henk van Lijnschooten. Mit den „Satiric Dances“ verarbeitete Dello Julio die Werke des

Dramatik in der Blasmusik

Komödiendichters Aristophanes aus dem 4. und 3. Jahrhundert vor Christus – mit Esprit dargeboten vom Orchester. Impressionen von Dorf und Natur sowie von einer Heimatverbundenheit thematisierte das Orchester mit dem Werk Fiskinatura. Ein Medley aus dem Musical Chess griff Eifersucht, Liebe, Verschwörung und Politik auf und im Dragon Fight zeigten die Musiker letztlich ihr herausragendes Gespür für Dramatik in der Blasmusik.