von Rolf Hohl

Es passt zum Jazz, dass da auch ein wenig Wehmut mitschwingte. Denn der Grund, weshalb Michael "Fish" Maisch und Peter Kunz ihre Auftritte nun ins Restaurant Krone am Obertor verlegten, ist die Schließung des Adlers in Möggingen. Dort traten die beiden seit dem vergangenen Sommer regelmäßig auf und erspielten sich ein immer größer werdendes Stammpublikum. Nun spielten die beiden Musiker nun zum ersten Mal an neuer Stelle in der Krone.

Die Idee dieser kleinen Jazz-Konzertabende erwies sich jedenfalls auch am neuen Ort als krisenfest, wie die voll besetzte Gaststube belegte. Die Kombination von kulinarischen Ausflügen in die kreolische Küche und traditionellem Jazz aus New Orleans hat Maisch und Kunz schnell bekannt gemacht. Das war auch den Radolfzellern nicht entgangen, die sich an diesem Abend auf Musik und Essen bereitwillig einließen. "In unserer Gegend ist die Küche von Louisiana ja nicht so bekannt, deswegen habe ich einfach einmal vier Rezepte aus New Orleans mitgebracht", erzählte er. Diesmal gab es Jambalaya, eine Art Paella mit Hähnchenfleisch und deftigen Gewürzen, gekocht von Maisch persönlich. "Das Essen ist ein wichtiger Teil und muss schon etwas Besonderes sein", betonte er. "Ich will nicht so eine Bratwurst-Veranstaltung daraus machen." Mit dieser Idee hatte er große Teile des Publikums schon gewonnen, bevor überhaupt die ersten Töne gespielt wurden.

Ein Stück New Orleans

Die Verbindung zur Heimatstadt des Jazz ist ihm dabei sehr wichtig. "Mindestens einmal im Jahr fliege ich nach New Orleans, um wieder neue Inspiration zu finden und die Atmosphäre dort mitzunehmen", sagte Maisch. Dabei legt er Wert darauf, dass er und Kunz traditionellen Jazz spielen, und eben nicht den von weißen Musikern aus Chicago und New York nachgeahmten Dixieland-Jazz. Denn auch die schwarzen Musiker aus New Orleans spielten heute keineswegs alte und verstaubte Musik: "Die sind mittlerweile alle professionell ausgebildet und spielen trotzdem spannend", erklärte er. Vor allem die Spontaneität der Musiker dort suche man woanders vergebens. "Wenn ich da mit einer Trompete irgendwo auftauche, werde ich oft einfach herbeigerufen und eingeladen, ein wenig mitzuspielen." Und auch wenn er hier in der Region mit seinem Begleiter Kunz auf der Bühne stehe, sei diese musikalische Verspieltheit immer da, sagte Maisch. "Wie man spielt, hängt beim Jazz sehr stark davon ab, wie das Publikum reagiert." Und andersrum ist es wohl genauso.

Raum für Nostalgie

Denn es gibt Musiker, deren Jazz-Melodien dem Publikum wie ein eisiger Wind um die Ohren pfeifen. Das Gegenteil erlebten die rund 40 Gäste beim Auftritt des Duos in der Krone, die es mit einem lebendigen Spiel verstanden, die Zuhörer mitzunehmen. Selbst Klassiker wie "What a Wonderful World" oder "Blueberry Hills" wirkten stets frisch, und ließen trotzdem Platz für ein wenig Nostalgie. Passend zu jedem Stück erzählte Maisch eine mehr oder weniger wahrheitsgetreue, aber immer unterhaltsame Geschichte. Auch musikalisch wussten er und Kunz mit vielen gekonnten Soli und präzisen Einsätzen zu überzeugen, was das Publikum regelmäßig mit Zwischenapplaus belohnte.

Das Duo ist also gut angekommen an der neuen Wirkungsstätte. Doch auch in der Krone steht die Zukunft der Konzertreihe noch auf wackeligen Füßen, denn Inhaber Hans Weber will das Gasthaus im Sommer verkaufen. Wie und wo es danach weitergehe, sei darum noch ungewiss. "Mindestens zehn Auftritte werden wir aber hier noch machen können", betonte Maisch. Damit bleibt auch ein Teil der Atmosphäre erhalten, wie sie noch im Adler gewesen ist, wo diese Abende ihren Anfang genommen haben. "Für mich als Mögginger", sagte er, "war das immer sehr schön, wenn man gleich um die Ecke gehen konnte, um da ein wenig zu spielen."