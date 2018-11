von SK

Der alkoholisierte Mann hatte gegen 20.30 Uhr am Radolfzeller Busbahnhof in einem Linienbus randaliert zeigte sich gegenüber den Fahrgästen aggressiv, sodass der Busfahrer die Polizei alarmierte. Da sich der 27-Jährige auch gegenüber den Beamten aggressiv zeigte und sie beleidigte, wurde er vorläufig festgenommen. Auf Anordnung eines Richters blieb der 27-Jährige bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam. Der Mann hatte laut Polizei einen Alkoholwert von 2,5 Promille.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein