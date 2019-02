von SK

Der Mieterbund zweifelt am kommunalen Wohnraumförderprogramm der Stadt Radolfzell. „Wer mehr bezahlbare Wohnungen in Radolfzell will, muss eine grundlegend andere Baupolitik machen,“ sagt Günther Weiss, Vorstandsmitglied des Mieterbunds Bodensee. Die Stadt hatte ihr neues Förderprogramm vorgestellt, um Vermieter dazu zu bewegen, ungenutzten Wohnraum zur Verfügung zustellen.

Hilft nur einzelnen Personen

Unter anderem sollen Vermieter je nach Länge des Mietvertrages einen Zuschuss für etwaige Sanierungsarbeiten bekommen. Nach Ansicht des Mieterbundes helfe dies aber nur einzelnen Betroffenen und seien allenfalls als Ergänzung geeignet. „Den Bedarf an Wohnraum für Menschen mit niedrigeren und mittleren Einkommen kann die Stadt so nicht nachhaltig decken", teilt Günther Weiss laut einer Presseinformation des Mieterbundes mit.

Prämie ist ein verlorener Zuschuss

Diese Vermietungs-Prämie, wie der Mieterbund die Zuschüsse für Investitionen in den neuen Wohnraum nennt, sei ein verlorener Zuschuss, für den die Stadt nur ein auf wenige Jahre befristetes Belegungsrecht erhalte. Wenn diese Rechte auslaufen, starte man wieder mit null Wohnungen am Ausgangspunkt, so Weiss.

Daher seien eigene Investitionen der Stadt in den sozialen Wohnungsbau die bessere Alternative, um Wohnungsnot bei Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zu bekämpfen. Doch die Stadt lasse umfangreiche finanzielle Fördermöglichkeiten des Landes ungenutzt, kritisiert der Mieterbund weiter. Auch andere Bauträger, die in den sozialen Wohnungsbau investieren wollen, gebe es in Radolfzell kaum.

Stadt hat eine Chance vertan

Laut dem Vorsitzenden des Mieterbundes Bodensee, sei die Entscheidung gegen eine eigene Wohnungsbaugesellschaft der Stadt eine verpasste Chance gewesen. Mit einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft hätte die Stadt langfristig Belegungsrechte und könnte das Preisgeschehen auf dem Mietwohnungsmarkt beeinflussen. Derzeit sei es bezeichnend, dass sich die Stadt Radolfzell für den geplanten Bau von acht Sozialwohnungen loben lasse, für den sie erst einmal einen Investor suchen müsse, so Weiss. Dies zeige, dass die „baulandpolitische Grundsätze“ für sich alleine noch keine bezahlbaren Wohnungen schaffen würden.

Die Hälfte der Radolfzell wohnt zur Miete

„Oberbürgermeister und Gemeinderat sollten sich daran erinnern, dass mehr als die Hälfte der Radolfzeller Bürger zur Miete wohnen,“ mahnt der Mieterbund Bodensee. Weiss verweist auf ein weiteres Instrument, um vorhandene Wohnungen an den Wohnungsmarkt zu bringen: So habe die Nachbarstadt Konstanz positive Erfahrungen mit einer Satzung gemacht, die die Zweckentfremdung von Wohnraum verbiete, erklärt Günther Weiss. Vor allem Vermittlungsportale wie „AirBnB“ sorgten dafür, dass Touristen in attraktiven Stadtzentren immer mehr Mieter verdrängen. Eine Zweckentfremdungssatzung könnte dagegen helfen, ist Weiss überzeugt.