von Gerald Jarausch

Ab sofort ist in der Villa Bosch eine Ausstellung zu besuchen, die sich dem Thema der Metamorphose widmet. In der zweiten Ausstellung der Serie „Radolfzeller Künstler“ sind Arbeiten von Margit Vischer-Kling aus Überlingen und Sigrid K. Baumgärtner aus Pforzheim zu sehen. Beide stellen erstmalig in Radolfzell aus.

Mit den Metamorphosen stehen der ständige Wandel, die (menschliche) Entwicklung und Vergänglichkeit im Vordergrund der ausgestellten Arbeiten. Jede der beiden Künstlerinnen nähert sich der Thematik auf unterschiedliche Art und Weise. In den Bildern von Margit Vischer-Kling ist Blau die bevorzugte Farbe. Sie steht für sie symbolisch für Himmel, Wasser, Geist, Freiheit, Sehnsucht, Meditation, Fließen, Weite und Melancholie. Die in Überlingen lebende Grafikerin und Malerin stellt in der Villa Bosch Acrylbilder auf Leinwand vor, die den steten Wandel, das Miteinander, Gegeneinander, Entstehen und Vergehen ausdrücken sollen. Der Kopf als edelster Teil des Menschen und der Tiere sowie den Augen kommt dabei eine tragende Rolle zu.

Köpfe spielen auch in den Arbeiten von Sigrid K. Baumgärtner eine entscheidende Rolle. Sie präsentiert in der Ausstellung sowohl keramische Köpfe als auch Köpfe aus Papier und Zeichnungen von Köpfen. Das Thema Metamorphosen spiegelt sich somit auch in ihrem künstlerischen Arbeitsprozess wider. Der Wandel, das Umwandeln und nicht zuletzt auch das Scheitern sind wichtige Elemente in der bildhauerischen Keramik. Die Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer bestimmen den Gestaltungsprozess entscheidend mit. Die Kunst steht für Sigrid K. Baumgärtner immer auch im Spannungsfeld von Vergangenem und Aktuellem. Mit ihren Arbeiten möchten die Künstlerinnen Denkanstöße geben.

Die Ausstellung ist noch zum bis 23. Juni in der Villa Bosch zu sehen. Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Sonntag jeweils 14 bis 17.30 Uhr. Am 2. und 23. Juni finden jeweils um 16 Uhr Führungen statt.