Der Jugendgemeinderat (JGR) gibt den Jugendlichen der Stadt Radolfzell zwar symbolisch eine Stimme, im Gemeinderat selbst hat das Jugendgremium bei Abstimmung keine. Die Vertreter des Gremiums, Marie Renz und Jonathan Bach, haben nur ein Rede-, jedoch kein Stimmrecht. Ob man dies nicht ändern sollte, stellte die Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, Sabrina Weidlich, zur Diskussion. Sie besuchte mit anderen Vertretern der Jungen Union (JU) eine Sitzung des Jugendgemeinderates.

"Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht", antwortet der JGR-Vorsitzende Jannik Probst. Seine Stellvertreterin, Karolina Wick, ist sich unsicher. Die 17-Jährige war bis vor Kurzem noch als Vertreterin in den Gemeinderatssitzungen und weiß, dass es manchmal um komplexe Sachverhalte geht. "Ob ich da hätte mit abstimmen können, weiß ich nicht", sagt sie ehrlich. In einem ist sie sich gemeinsam mit Probst aber sicher: Der Jugendgemeinderat hat auch ohne Stimmrecht große Möglichkeiten.

Junge Union fordert Stimmrecht

Davon ist Sabrina Weidlich auch überzeugt, die die Zusammenarbeit des Gremiums mit der Stadt lobt. "Die Stadt und vor allem Monika Laule bezieht den Jugendgemeinderat fantastisch mit ein", sagt sie. Dennoch sagt die 21-Jährige über das Stimmrecht des Jugendgremiums im Gemeinderat: "Ich denke, es hätte eine große Signalwirkung und wäre auch für den Jugendgemeinderat und seine Arbeit belebend". Dass die Umsetzung jedoch sehr schwer sein würde, weiß Weidlich auch.

Für die Stadtverwaltung stand die Option eines Stimmrechts für den Jugendgemeinderat aus rechtlichen Gründen nie zur Diskussion, erklärt Julia Theile, Pressesprecherin der Stadt Radolfzell. "Die Stadtverwaltung und auch der Gemeinderat könnten ein Stimmrecht des Jugendgemeinderats nicht durchsetzen", sagt Theile auf Nachfrage. Dabei verweist sie auf die Gemeindeordnung, die für den JGR nur ein Rederecht vorsieht. Da die Gemeindeordnung Landesrecht ist, könne nur das Land Baden-Württemberg diese ändern, so die Pressesprecherin.

"Der Jugendgemeinderat kann aber dennoch auf vielen anderen Ebenen mitwirken – und hat dies in der Vergangenheit auch sehr erfolgreich getan", so Julia Theile. Als Beispiel nennt sie die Umsetzung des Radolfzeller Skaterparks, an dem die Jugendlichen beteiligt waren oder die Änderung der Wahlordnung für den Jugendgemeinderat.

Mitbestimmung auf Kreisebene

Neben dem Stimmrecht hat die Junge Union in der Sitzung einen weiteren Punkt zur Stärkung der Jugend angesprochen. So wünschen sie sich die Einführung eines Kreisjugendrates, der nach dem Konzept des Kreisseniorenrats auf der Kreisebene tätig ist. Dieser soll sich dann im Landkreis Konstanz für die Belange von Jugendlichen einsetzen, wie Levin Eisenmann, Vorsitzender des Jungen Union Kreisverbands in Konstanz, der nicht persönlich an der Sitzung teilnahm, auf Nachfrage mitteilt.

"Im Kreis Konstanz gibt es nur zwei Jugendgemeinderäte, in Engen und in Radolfzell. Ein Kreisjugendrat könnte sich auch für die Jugendlichen einsetzen, in deren Gemeinden die Bildung eines JGR erfolglos blieb", erklärt Eisenmann. Denn für den Vorsitzenden ist klar: "Die Jugend weiß am besten, was die Jugend braucht." Außerdem sei sie gerade so engagiert wie selten zuvor.

Die Idee stieß beim Jugendgemeinderat auf positive Resonanz. "Natürlich müsste man sich noch einmal die genauen Pläne ansehen, um eine Meinung dazu zu haben", sagt der JGR-Vorsitzende Jannik Probst. Er persönlich jedoch findet, das Konzept sei eine gute Sache. "Auch die Orte, die keinen Jugendgemeinderat oder Jugendvertreter haben, geraten so nicht in Vergessenheit."