So viel Neues hat es selten bei einer Mooser Wasserprozession gegeben: Eine neue Landestelle, ein neuer Pfarrer, ein neuer Bürgermeister

Immer der Sonne entgegen ruderten die Pilger aus Moos in Richtung Radolfzell. Nachdem im Mooser Hafen die Ruderboote festlich mit Blumenkränzen geschmückt wurden, liefen die Boote aus. Der See zeigte sich an diesem Morgen von seiner schönsten Seite.