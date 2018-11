von Gerald Jarausch

Radolfzell – Die Stadt Radolfzell wird ab kommendem Jahr die Radolfzeller Sportvereine finanziell stärker unterstützen. Die Entscheidung dazu hatte der Gemeinderat am 30. Oktober getroffen. Nun wurden die Neuerungen noch einmal bei einem Pressetermin kommuniziert.

Auch Kampfsportvereine können Geld bekommen

Grundsätzlich können ab 2019 auch Sportvereine in den Genuss der städtischen Förderung kommen, die nicht im Fachverband des badischen Sportbunds (BSB) organisiert sind. Davon betroffen sind zum Beispiel Kampfsportvereine, die eigenen Verbänden angehören. Im Einzelfall und nach einer Prüfung erhalten sie künftig wie die anderen 44 Sportvereine, die in der Interessengemeinschaft Sport zusammengefasst sind, die finanzielle Unterstützung der Stadt Radolfzell.

Lizensierte Trainer bekommen mehr Geld

Es kommen aber nicht nur mehr Sportvereine in den Genuss der Bezuschussungen, die bestehenden wurden angehoben oder sogar erstmals ermöglicht. So erhalten die vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) lizensierten Trainer auf Antrag bisher 2,50 Euro pro Stunde (maximal 200 Stunden pro Jahr). Ab Januar können sich die Vereine und Trainer auf den doppelten Betrag einstellen, denn die Stadt gewährt jenen, die unter die Förderkriterien fallen und einen Antrag stellen, die gleiche Summe noch einmal.

Qualifiziertes Personal soll gefördert werden

"Wir belohnen qualifiziertes Personal in den Vereinen", erklärte Karin Heydgen, Sportkoordinatorin der Stadt Radolfzell, jetzt das Förderprinzip. Gleichzeitig möchte man auf dem Weg verhindern, dass unqualifiziertes Personal im Trainingsbetrieb tätig wird.

Höherer Anreiz eine Lizenz zu machen

Das Förderprinzip gilt gleichermaßen für DOSB-lizensierte Vereinsmanager, die im Bereich der Vereinsführung und dem Management tätig sind. Sie erhalten ab Januar von der Stadt einen Zuschuss von 400 Euro. Für den Vorsitzenden der IG-Sport, Axel Tabertshofer, steigt damit die Qualität in den Vereinen: "Das ist ein Anreiz, eine Lizenz zu machen und fördert ein hochwertigeres Training", sagte er.

Höhere Zuschüsse für Eigenleistung bei Bauvorhaben

Als weitere Unterstützung des Ehrenamts wertet er die Bezuschussung der Eigenleistung bei Bauvorhaben in den Vereinen. Ab 2019 werden Eigenleistungen bis zu 30 Prozent der zuschussfähigen Kosten anerkannt und mit 15 Euro zusätzlich (auch der BSB fördert dies mit 15 Euro pro Stunde) unterstützt. Bisher erhielten die Vereine lediglich elf Euro je Arbeits- oder Maschinenstunde. "Die deutlich höhere Förderung ist eine echte Unterstützung für das Ehrenamt", sagt Axel Tabertshofer. "Das ist eine große Hilfe", befand er weiter.

Möglichst wenig Bürokratie

Die Anträge für die Unterstützung der Stadt sind laut Karin Heydgen "kein großer Aufwand". Die Unterlagen an den BSB müssen in einer zweiten Ausführung an die Stadt gerichtet werden. Die Ausbildung mit DOSB-Lizensierung kann als Bildungsurlaub beim Arbeitgeber geltend gemacht werden.