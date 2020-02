Seit 1919 dürfen Frauen wählen. Das Gleichberechtigungsgesetz, welches Männer und Frauen vor dem Gesetz gleich stellt, kam erst 1957. Im Jahr 2020 sind Frauen zwar formal und gesellschaftlich den Männern ebenbürtig. Doch gerade in Politik und Wirtschaft völlig unterrepräsentiert.

Das Frauennetzwerk Radolfzell möchte auf diesen Missstand aufmerksam machen und hat anlässlich des Weltfrauentags am 8. März ein umfangreiches Programm für Frauen und natürlich auch für Männer zusammen gestellt.

Die Politik ist sehr männerdominiert

„Vor allem in Führungspositionen in der Politik und Wirtschaft sind Frauen noch lange nicht gleichgestellt“, sagt Bürgermeisterin Monika Laule. Das Radolfzeller Frauennetzwerk gebe es nun seit drei Jahren. In diesem Jahr wolle man gezielt mit Aktivitäten an die Öffentlichkeit treten und so mehr Frauen für diese Positionen ermutigen und gewinnen.

„Viele Frauen sind im Ehrenamt aktiv, aber nicht in politischen Gremien“, so Laule. Das Frauennetzwerk finanziert sich zum Teil selbst, wird von der Stadt Radolfzell und der Fachstelle Demokratie leben unterstützt.

Frauen brauchen Mut und Vorbilder

Die Veranstaltungen zum Weltfrauentag sollen über die Geschichte von starken Frauen aufklären und so Frauen im Hier und Jetzt Mut machen, sich zu engagieren. So kann man bei einer Stadtführung (Siehe Programm rechts) vieles über beeindruckende Frauen aus Radolfzell erfahren.

Elisabeth Burkart, Sibylle Probst-Lunitz, Christof Stadler und Eva Wernert berichten an verschiedenen Stationen in der Stadt über diese historischen Figuren. Um eine Teilnahme nach dem Marktbesuch zu ermöglichen, können Taschen und Einkaufskörbe eingeschlossen werden.

Ein Abend mit Portraits starker Frauen aus aller Welt gibt es bereits am Montag, 2. März, um 19.30 Uhr im Milchwerk. Eine Schauspielerin und eine Pianistin stellen bekannte Frauenrechtsaktivistinnen in den Fokus.

Schwimmkurs speziell nur für Frauen

Ein weiteres Angebot ist der internationale Schwimmkurs für Frauen. Dieser findet am 2. 9. und 16. März statt. Veranstaltet wird er im Schwimmbad der Mettnau-Kur in Zusammenarbeit mit der DLRG. Die Kursgebühr beträgt acht Euro.

„Das Angebot richtet sich auch an Muslimas, die vielleicht noch nicht schwimmen können“, sagt Derya Yildirin, SPD-Stadträtin. Wer am See lebe, solle diesen auch wie alle anderen genießen können und Teil der Gesellschaft sein, sagt sie. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer (01 72) 341 79 24.

Mehr Informationen im Internet:

http://www.radolfzell.de/weltfrauentag