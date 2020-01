Die Lina-Hähnle-Medaille, höchste Auszeichnung des Naturschutzbundes NABU, hat Harald Jacoby für 60 Jahre ehrenamtlichen Einsatz für Natur- und Vogelschutz am Bodensee erhalten. Auf den Naturschutztagen in Radolfzell würdigte der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle den „Pädagogen, Ornithologen und Naturschutzmacher vom Bodensee“, teilte der NABU am Sonntag in Stuttgart mit.

Jacoby habe daran mitgewirkt, dass sich das Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried zu einem international ausgezeichneten Schutzgebiet entwickelt habe. Ihm sei auch zu verdanken, dass das Ermatinger Becken zum größten Überwinterungsgebiet für Wasservögel in Baden-Württemberg wurde.

Unter anderem war er von 1979 bis 2018 ehrenamtlicher Leiter des NABU-Naturschutzzentrums am Wollmatinger Ried. Der fast 80-jährige Jacoby führe weiterhin Exkursionen ins Wollmatinger Ried, halte Fachvorträge und verfasse Publikationen.

Die Lina-Hähnle-Medaille ist benannt nach der Gründerin des NABU. Die Medaille wird seit 1989 in unregelmäßigen Abständen vergeben.

(epd)