Radolfzell "Matt am Nachmittag" lebt bei den Stadtgeschichen nochmal auf

Der frühere Berufsschullehrer Jürgen Karrer erarbeitete das Mögginger Freiluftstück "Matt am Nachmittag". Es ist ein zentraler Teil von Rainer Jörgers Filmdokumentation "Radolfzeller Stadtgeschichten".

Im vergangenen Sommer fand im Radolfzeller Ortsteil Möggingen anlässlich des Stadtjubiläums eine Freiluftveranstaltung großen Anklang. Der Dorfplatz wurde von den 90 Mitwirkenden des Spektakels in eine große Manege umgebaut. Darin schlüpften die Akteure der Freiluftveranstaltung in die Rollen von lebenden Schachfiguren. Für Rainer Jörger war das Ereignis Grund genug, den Regisseur des Stücks "Matt am Nachmittag" noch einmal in seinen "Radolfzeller Stadtgeschichten" näher zu portraitieren. Diese werden am 14. und 15. April im Milchwerk zu sehen sein.

Autor des Schachspektakels war der pensionierte Mögginger Berufsschullehrer Jürgen Karrer, der 2010 mit dem Musical "Die indische Prinzessin" bereits Bollywood-Flair in das 800-Seelen-Dörfchen gebracht hatte. Die positive Erinnerung an das Ereignis hat ihn dazu bewogen, noch einmal die Regie für eine Aufführung in seinem Wohnort zu übernehmen.

Auf die Idee mit dem Lebend-Schach waren bereits andere vor ihm gekommen. "Das war aber zum Teil ganz schön langweilig", weiß er zu berichten. "Wir wollten jedoch etwas Lustiges machen, das alle Besucher ansprechen kann", ergänzt er. Und so kombinierte Karrer die Geschichte mit Elementen des Zirkus. Der Inszenierung lag das legendäre Schachspiel der Großmeister Bogoljubow und Aljechin aus dem Jahr 1922 zu Grunde. Und manchmal wurde es auch richtig gruselig.

Eine kleine Sequenz aus der Aufführung dürfen die Besucher der "Radolfzeller Stadtgeschichten" sogar live auf der Bühne erleben. Eine viel umfangreichere Geschichte erzählt der Film von Rainer Jörger, der zuvor in das Thema einleiten wird.

Anders als man vielleicht denkt, ist Jürgen Karrer gar kein passionierter Schachspieler: "Ich spiele zwar, aber nicht sehr regelmäßig", gibt er zu. Vielmehr hat ihn die Freude am Theater, die er bei einem mehrjährigen Aufenthalt in Barcelona entdeckt hat, zu dieser Arbeit inspiriert. Das Ereignis ist übrigens auch vom Filmclub Singen-Radolfzell festgehalten worden. DVDs davon können bei den "Radolfzeller Stadtgeschichten" noch erworben werden.

Die Stadt und ihre Menschen

Serie und Verlosung: In einer Serie stellen wir in loser Folge die Protagonisten der "Radolfzeller Stadtgeschichten" vor. Der SÜDKURIER verlost für die Sonntagsvorstellung am 15. April, 16 Uhr, im Milchwerk achtmal zwei Eintrittskarten. Mitmachen ist einfach: Unter (0 13 79) 37 050 078 kann man bis Donnerstag, 5. April, 12 Uhr, seinen Namen und seine Adresse unter dem Lösungswort „Stadtgeschichten“ angeben (0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom).

In einer Serie stellen wir in loser Folge die Protagonisten der "Radolfzeller Stadtgeschichten" vor. Der SÜDKURIER verlost für die Sonntagsvorstellung am 15. April, 16 Uhr, im Milchwerk achtmal zwei Eintrittskarten. Mitmachen ist einfach: Unter (0 13 79) 37 050 078 kann man bis Donnerstag, 5. April, 12 Uhr, seinen Namen und seine Adresse unter dem Lösungswort „Stadtgeschichten“ angeben (0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom). Eintrittskarten für die Veranstaltungen am Samstag, 14. April, um 19 Uhr und am Sonntag, 15. April, um 16 Uhr im Milchwerk gibt es außerdem in der Tourist-Info Radolfzell für 10 bis 14 Euro.

für die Veranstaltungen am Samstag, 14. April, um 19 Uhr und am Sonntag, 15. April, um 16 Uhr im Milchwerk gibt es außerdem in der Tourist-Info Radolfzell für 10 bis 14 Euro. Radolfzeller Stadtgeschichten: Multimedia-Reporter Rainer Jörger zeigt auf einer Großleinwand Filme über Menschen in Radolfzell. Das Konzept ist, dass alles, was auf der Leinwand stattfindet, anschließend auf der Bühne lebendig wird. Das Publikum darf sich laut Rainer Jörger auf viel Action, Musik und Überraschungen freuen. Lothar Rapp wird die Radolfzeller Stadtgeschichten moderieren.

Trailer der Stadtgeschichten: https ://youtu. be/a- p6EXnargk