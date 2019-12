Professor Albrecht Beutelspacher vom Mathematischen Institut der Universität Gießen ist Gründer des Mathematikums, des weltweit ersten Mitmachmuseums für Mathematik. Der vielfach ausgezeichnete Wissenschaftler will Mathematik einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Er kommt am Donnerstag, 16. Januar, von 19 bis 21 Uhr in die Stadtbibliothek nach Radolfzell (2. UG). Der Eintritt zum Vortrag, organisiert von der Volkshochschule Landkreis Konstanz und der Stadtbibliothek, beträgt sieben Euro. Schüler und Studenten mit Ausweis und mit vhs-Vortragskarte erhalten freien Eintritt. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Laut Pressemitteilung will Albrecht Beutelspacher nicht unterscheiden zwischen Mathematikgenies und Laien. Mathematik soll Spaß machen. Er versetzt sein Publikum mit Experimenten und kleinen mathematischen Wundern ins Staunen.

Viele ahnten nicht, wie viel Mathematik in ganz alltäglichen Dingen stecke. Beutelspacher beschäftigt sich beispielsweise mit der Gemeinsamkeit von Schaschlikspießen und Kühltürmen, oder damit wie aus zwei Rauten eine Pyramide wird. Er gibt Antworten auf die Frage, was immer größer wird, aber exakt dieselbe Form behält.

Beutelspacher schreibt laut Pressmitteilung eine Kolumne in „Bild der Wissenschaft“, gestaltet bei br-alpha eine TV-Serie „Mathematik zum Anfassen“, entwickelt Mathematiksendungen für hr2 und schreibt Bücher.