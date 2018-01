Radolfzell Martin Willumeit aus Radolfzell hat für Bausa einen Nummer-1-Hit produziert

Martin Willumeit hat mit "Was du Liebe nennst" einen Nummer-Eins-Hit gelandet. Er hat für den Stuttgarter Rapper Bausa diesen Titel produziert. Schon seit 20 Jahren arbeitet Willumeit am Erfolg.

Von Platz 50 auf Platz eins. Das hat in der Geschichte der deutschen Single-Charts bisher kein Titel geschafft. Doch der Hip-Hop-Song "Was du liebe nennst" des Stuttgarter Rappers Bausa hat genau diesen enormen Sprung hingelegt. Produzent und Komponist des Liedes ist Martin Willumeit aus Radolfzell. Entstanden ist der Erfolgs-Hit an zwei Abenden. Willumeit, der in der Szene als DJ Meska bekannt ist, trifft Bausa, der im bürgerlichen Leben Julian Otto heißt, in einem Stuttgarter Plattenstudio. "Aus Künstler-Sicht ist Stuttgart ein Dorf", sagt der 37-Jährige. Über Bausas Manager, der Willumeits Musik kannte, kamen beide zusammen, probierten ein bisschen herum und heraus kam ein Nummer-Eins-Hit. Nach nur zwei Wochen erklomm der Titel die Spitze, acht Wochen lang hielt er sich oben. Die Single ist bereits mit Platin ausgezeichnet, auf Youtube hat das Video bereits mehr als 60 Millionen Aufrufe. "Ich wusste, dass der Song gut ist, aber dass er so durch die Decke geht, hat mich auch überrascht", sagt Martin Willumeit.

In der nationalen und internationalen Reggae- und Dancehall-Szene ist Martin Willumeit kein Unbekannter. Er ist eine Hälfte des Soundystems Jugglerz, international sehr erfolgreichen DJs in dieser Musik-Sparte. Mit seinem Kollegen Paul Spurny alias Shotta Paul tourte er bereits um die ganze Welt. Japan, Costa Rica, USA, Italien, Spanien und natürlich Jamaika. Willumeits Musik stammt aus der Karibik, doch die Jamaikaner lassen sich trotzdem begeistern, wenn die beiden weißen Männer aus Deutschland auflegen. "Das hat für sie noch eine gewisse Exotik, wenn Europäer Reggae-Musik machen", sagt Willumeit. Das Duo hat ein eigenes Plattenlabel gegründet und widmet sich seit einigen Jahren voll und ganz der Musik. Den bürgerlichen Beruf hat er schon lange an den Nagel gehängt.

Martin Willumeit ist in Radolfzell aufgewachsen. Seine Eltern wohnen noch immer hier. 2000 machte er das Abitur am Friedrich-Hecker-Gymnasium. Musik bestimmte damals schon sein Leben. Die ersten Schritte als DJ machte er im Bokle, legte dort regelmäßig bei Reggae-Partys auf. Beruflich verschlug es ihn erst einmal nach Konstanz, bevor er für ein Sportstudium nach Stuttgart ging. Als Sporttherapeut verdiente er sich so lange den Lebensunterhalt, bis es mit der Musik ganz geklappt hat. Auf den Nummer-Eins-Hit ist er mächtig stolz. "Ich mache schon seit 20 Jahren Musik, aber einmal auf Platz eins zu stehen, das erlebt nicht jeder", sagt er. Beruflich ist "Was du Liebe nennst" nicht nur für Bausa der Karrieresprung, auch für Martin Willumeit tun sich jetzt neue Türen auf. Es kommen Angebote und Anfragen rein. Genaueres darf er nicht verraten, noch ist nichts in trockenen Tüchern.

Was er erzählen kann, ist eine neue Zusammenarbeit in New York mit Jerry "Wonda" Duplessis, einem US-Musiker und Produzenten. Duplessis ist der Cousin des aus Haiti stammenden Musikers Wyclef Jean. Jean feierte als Solo-Künstler und mit seiner Gruppe The Fugees weltweit große Erfolge, 2010 wollte er für das Präsidentschaftsamt in Haiti kandidieren. Diese sehr vielversprechende Verbindung zahlt sich für Willumeit aus. Während seiner Arbeit mit Jerry Duplessis hat er bereits mit mehreren Künstlern aus den USA zusammengearbeitet. Noch ist davon jedoch nichts veröffentlich worden.

Seinen Lebensmittelpunkt hat Martin Willumeit vor eineinhalb Jahren zurück an den Bodensee verlegt. "Ich bin ohnehin jedes Wochenende unterwegs und in Konstanz fühle ich mich sehr wohl und habe viele Freunde hier", sagt er. Dass ihm der Nummer-Eins-Hit "Was du liebe nennst" jemals peinlich werden könnte, daran glaubt er nicht. "Der Text stammt von Bausa, die Musik von mir, wir saßen zwei Abende zusammen. Echter geht es kaum", sagt Willumeit. Künstler, die sich von fünf Liederschreibern und Produzenten die Titel auf den Leib schneidern lassen, davon hält Willumeit nichts. Er freut sich, dass es ein ehrlicher Titel von einem unbekannten Künstler ohne große Unterstützung in die Charts geschafft hat. Deutsche Künstler hätten es ohnehin nicht so leicht, den Chart-Olymp zu erreichen, erklärt er. Musiker aus den USA seien viel bekannter und würden meistens die Nummer eins stellen. Selbst der Ohrwurm "Atemlos" von Helene Fischer hat es nicht auf Platz Eins der Deutschen Single-Charts geschafft.

Der Titel sei so erfolgreich, weil er musikalische Grenzen durchbreche, sagt Willumeit. "Musik muss sich weiter entwickeln, auch wenn es nicht jedem gefällt", sagt der 37-Jährige. Über den Rapper Bausa hat er viele lobende Worte übrig: "Er ist talentiert und musikalisch, selbstbewusst und weiß, was er will. Für mich der neue Udo Jürgens."

Deutsche Musikcharts

Die Deutschen Musikcharts werden wöchentlich von dem Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment ermittelt und veröffentlicht. Charts in deutschland gibt es bereits seit 1953, als diese aus den USa nach deutschland importiert wurden. Damals veröffentliche die Zeitschrift Automatenmarkt die Lieder, die am häufigsten an den Musikboxen gespielt wurden. Die erste Nummer 1 der deutschen Charts ist demnach "Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand" von den Kilima Hawaiians. Heute wird gezählt, welche Singel-CD entweder ganz analog im laden gekauft oder online gestreamt wurde bei Anbietern wie iTunes oder Spotify.

