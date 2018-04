Radolfzell Markelfinger planen einen umfassenden Dorfverein

An die Stelle des bisherigen Tourismusvereins soll der Verein "Markelfingen attraktiv" treten. In ihm wollen die Initiatoren die bestehenden Vereine und Aktivitäten bündeln.

Aus dem bisherigen Markelfinger Tourismusverein soll ein umfassender Dorfverein werden. Dies geht aus einer Mitteilung des Tourismusvereins hervor. Immer wieder habe sich gezeigt, dass die einstigen Ziele des Verkehrsvereins nicht mehr aktuell sind, heißt es in der Mitteilung. Das Interesse am Verein lässt stark nach, sodass die wenigen anwesenden Mitglieder in ihrer Hauptversammlung entschieden haben, neue Wege zu gehen: Der bisherige Verein soll in einen lebendigen Dorfverein umgewandelt werden, der den engagierten Gruppen und Vereinen und allen interessierten Bürgern ein gemeinsames Dach bietet. Der Name sei Programm: „Markelfingen attraktiv“ will die vielen vorhandenen Aktionen wie Osterbrunnen, Kinderfest, Kunstprojekte, Diner en blanc und Theateraufführungen unterstützen, aber auch neue Ideen entwickeln und umsetzen. Angedacht sind beispielsweise ein Waldlehrpfad, eine Telefonzelle zum Büchertausch und ein Oldtimertreffen. Ziel ist es, das Dorf für Bewohner und Gäste attraktiv zu gestalten.

Auch von offizieller Seite stößt das Unterfangen laut der Mitteilung auf breite Zustimmung. Sowohl Ortsvorsteher Lorenz Thum als auch Nina Hanstein von der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH hätten ihre Unterstützung schon zugesagt. „Es hat sich bereits ein netter Kreis an Interessenten für die Mitarbeit an 'Markelfingen attraktiv' gebildet“, berichtet die kommissarische Vorsitzende des Verkehrsvereins, Michaela Brachat-Thum, „dabei sind bisher neben dem Verkehrsverein die Markelfinger Kunstfreunde, die Theatergruppe, die Mühlenweggemeinschaft, einige Ortschaftsräte und Privatleute. Weitere Unterstützung wird aber dringend gebraucht!“

Ein erstes Kennenlernen findet am Montag, 23. April, 19 Uhr, im Markelfinger Rathaus statt. Informationen per E-Mail: verkehrsverein@markelfingen.de