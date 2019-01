von Natalie Reiser

Die Liste der Vorschläge, wie Markelfingen sich in Zukunft verändert könnte, ist lang. Viele Markelfinger haben die Gelegenheit wahrgenommen, sich am Ortsentwicklungskonzept zu beteiligen. Birgit von Glan, die Bürgerbeteiligungen in Radolfzell und den Ortsteilen organisiert, und Maritta Wolf vom Büro 365 Grad Freiraum und Umwelt stellten die Ergebnisse in einer Sitzung des Ortschaftsrats vor.

Einige der Vorschläge sind bereits auf den Weg gebracht, wie das Streichen der Bänke am Seeufer, erklärte Wolfgang Keller von der Abteilung Landschaft und Gewässer. Für eine schnelle Umsetzung erster Projekte, die nicht in den laufenden Haushalt der Stadt fallen, habe die Stadt den Markelfingern ein Budget von 5000 Euro zur Verfügung gestellt.

Großes Interesse an der Bürgerbeteiligung

Birgit von Glan erklärte, damit solle gewürdigt werden, dass die Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung „sehr gut besucht“ waren. Etwa 40 Jugendliche fanden sich im November im Rathaus ein, um festzuhalten, welche Veränderungen sie sich in ihrem Ort wünschen. 74 Schüler der Grundschule gingen im Dorf auf Tour. Sie nahmen Spielplätze und Spielmöglichkeiten am Seeufer unter die Lupe. Im Klassenzimmer wurde notiert, was ihnen gut gefällt, was verbessert werden könnte. Jeweils zirka 30 Erwachsene brachten ihre Anregungen in zwei Bürgerwerkstätten zu den Themen Siedlung und Freiräume, Verkehr und Mobilität, soziale Infrastruktur und Treffpunkte zu Papier. Zur Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes fand ein gesonderter Workshop statt.

Jede Altersgruppe soll profitieren

Der Ortschaftsrat sprach sich dafür aus, dass von dem zusätzlichen Finanzpaket ein Wunsch jeder Altersgruppe zeitnah umgesetzt werden soll. Die Kinder bemängelten, die Nestschaukel am See sei nicht gut zu benutzen. Die Kettenkonstruktion soll nun durch weicheres Material ersetzt werden. Außerdem können Schüler sich auf zwei neue Fußballtore freuen. Für eine jugendliche Beachvolleyball-Gruppe wollen die Räte in zwei Antennen und eine temporäre Umrandung investieren. Der Allgemeinheit soll ein neuer Mülleimer am See zu Gute kommen. Vielfach bemängelt wurde, dass das Seeufer zu dreckig ist, weil es zu wenig Möglichkeiten gebe, Müll zu entsorgen.

Die Umsetzung weiterer Wünsche muss nun erwogen werden. Lorenz Thum bat die Vertreter der Stadt, eine Übersicht der gewünschten Vorhaben zu erstellen, damit im Rat überlegt werden könne, welche Projekte kurz-, mittel- und langfristig in Angriff genommen werden könnten und welche nicht realisiert werden können.

Besseres Freizeitangebot am Seeufer

Die Wünsche können hier nur auszugweise genannt werden: Was das Ortsbild angeht, wünschten die Bürger sich, dass der Mühlbach weiter renaturiert und durch Stufen oder einen Fußweg erlebbar gemacht wird. Historische Bauten wie die Kapelle und das Wasserrad gefielen den Anwesenden. Sie sähen die Bauwerke gerne aufgewertet. Ferner wurde vorgeschlagen, die Freizeitmöglichkeiten am Seeufer zu erweitern, zum Beispiel durch Bänke, eine Boulebahn oder Spielgeräte. Auch weitere Möglichkeiten des Seezugangs waren ein großes Thema. Zusätzlich zum großen kulturellen Angebot und Brauchtumsveranstaltungen wurden freie Angebote gewünscht.

Jugendliche wünschen einen eigenen Raum

Kinder bemängelten, die Spielplätze seien dreckig und nicht attraktiv. Sie wünschten sich neue Spielgeräte und dass der Sand gereinigt wird. In diesem Zusammenhang schlug Maritta Wolf vor, vom Kehrtelefon der Stadt Gebrauch zu machen. Genannt wurden ebenfalls eine Kletterwand, eine Inliner-Bahn oder ein Skate-Park. Jugendliche hätten gerne einen Jugendtreffpunkt und einen Raum, in dem sie zusammenkommen können, freies W-Lan und ein besseres Angebot im öffentlichen Nahverkehr, vor allem nachts und am Wochenende.

Die Protokolle der Veranstaltungen gibt es hier