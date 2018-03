Radolfzell Markelfinger Osterbrunnen so aufwendig wie nie

Zur Weihe des Osterbrunnens in Markelfingen mit Zweigen und 3000 Eiern in Markelfingen kamen mehr als 100 Bürger.

Die Gemeinde Markelfingen ist um eine Attraktion reicher. Vier Wochen lang ziert an der Ampelkreuzung ein mit 3000 Eiern geschmücktes Ostergebinde den Dorfbrunnen. Mehr als 100 Bürger kamen zur Weihe an den Osterbrunnen. Kooperator Jörg Waldvogel segnete den Brunnen mit seinen christlichen Symbolen Wasser, Krone, Ei und immergrünen Zweigen als Zeichen des wiederkehrenden Lebens in der Gemeinde.

Dieses Jahr wurde die Krone prächtiger und größer als im Vorjahr gestaltet. Ein zusätzlicher Ring mit Thuja-Gebinden und hunderten bemalten Eiern umfasst nun den Kern des Brunnen. Veronica Harter und Rosmarie Stärk-Schneider konnten in diesem Jahr entspannter an das Schmücken gehen, da viele bemalte Eier und die Grundkonstruktion vorhanden waren. Beim Binden und Schneiden der Thuja-Zweige und dem Kranzen im offenen Schopf hatten die Helfer beim diesjährigen Winterwetter eiskalte Hände bekommen. Schlosser Gregor Repnik setzte mit einem Kran die neue Krone auf die Verankerung, für die er eigens eine neue Konstruktion baute. Im vergangenen Jahr beobachtete Ortsvorsteher Lorenz Thum viele Autofahrer, die anhielten und den Brunnen fotografierten.

Früher sei es nicht selbstverständlich gewesen, immer frisches und sauberes Wasser zur Verfügung zu haben, erinnert Veronica Harter an den Brauch um die Osterbrunnen: Wenn sich nach dem Winter wieder Leben auf den Straßen entwickelt habe, bekränzten die Gemeinden aus Dankbarkeit die Wasserquellen mit Zweigen und schmückten die Brunnen mit einer Krone aus bemalten Eiern. Ein Historiker schrieb, dass Jungfrauen bis Sonnenaufgang mit Gebeten und Gesang den Brunnen gereinigt hätten. Dabei durfte kein Mann anwesend sein, erklärt Harter. Der Brunnen wurde gekränzt und der Festplatz geschmückt. Anschließend hätte sich die Gemeinde am Brunnen zu Tanz und Spiel versammelt. Der Brauch sei lange in Vergessenheit geraten, so Harter. Ende des 19. Jahrhunderts wurde er wiederbelebt und breitete sich auch an den Untersee aus.