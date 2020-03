von Natalie Reiser

Das Ortsentwicklungskonzept ist von den Ortschaftsräten abgesegnet. Im Spätsommer 2018 starteten die ersten Bürgerbeteiligungen zur Frage, wie Markelfingen sich in den nächsten 15 Jahren entwickeln soll.

Nun liegt ein 59-seitiges Konzept vor, das Ziele und Handlungsempfehlungen für die Planung von Straßen, Freiräumen und Bebauungen enthält. Nach einer Diskussion mit Thomas Nöken, Leiter des Dezernats Umwelt, Planen, Bauen, stimmten die Räte einstimmig für das Konzept.

Für Markolfhalle soll nun ein Vorentwurf kommen

Acht der im Konzept erwähnten Maßnahmen zählten zu „dringend erforderlichen Projekten“, erklärte Nöken. Sie sollen im Laufe dieses Jahres realisiert oder zumindest begonnen werden. Ganz oben auf der Dringlichkeitsliste stehen die Erschließung des Baugebiets im Tal und der Neubau der Markolfhalle. Ein Vorentwurf für die Halle komme in Kürze.

„Kindergarten ist wichtiger als Bahnhofsvorplatz„

Hohe Priorität habe auch die Markierung der Fahrradsicherheitsstreifen in der Radolfzeller Straße sowie die temporäre Einrichtung einer neuen Kindergartengruppe und der Bau eines Kinderhauses für drei neue Kita-Gruppen. Insgesamt soll es in Markelfingen dann sechs Kita-Gruppen geben. Auch der Umbau des Hotels Kapelle stehe in den Startlöchern.

Auf 2024 verschoben wurden die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes und die Aufstellung einer Ampel an der Kreuzung Kaltbrunner Straße/Schwanenweg. Ortschaftsrat Andreas Blum und Michael Jentsch bemängelten, dass Projekte wie die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes nun trotz fortgeschrittener Planung weitere Jahre warten müssten oder, so ihre Befürchtung, eventuell nicht realisiert würden.

Nöken entgegnete, die im Konzept genannten Projekte seien keine „Schubladenpläne“. Die Investition in die priorisierten Projekte bewege sich bereits im zweistelligen Millionenbereich, da sei es unausweichlich, Prioritäten zu setzen: „Ein Kindergarten ist wichtiger als ein Bahnhofsvorplatz„, so Nöken.

Der Gemeinderat könnte am 24. März über das Konzept abstimmen.