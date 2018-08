von SK

Das Feuer brach am Samstag gegen 23.20 Uhr in der Kaltbrunner Straße im Radolfzeller Ortsteil Markelfingen aus. Dies teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Demnach wurde der Holzschopf durch den Brand zerstört. Die Feuerwehr hat das Übergreifen des Brandes auf angrenzende Wohnhäuser verhindert. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 25 000 Euro, Menschen wurden laut der Mitteilung nicht verletzt. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt.

