von Natalie Reiser

Seit knapp einem Jahr ist Margot Käßmann im Ruhestand. „Älterwerden und Glücklichsein schließen sich nicht aus“, so formuliert sie ihr Lebensmotto für die nächsten Jahre. Im Milchwerk hielt sie eine Rückschau auf die Höhen und Tiefen ihres Lebens als Theologin und Mutter von vier Töchtern.

Margot Käßmann signiert ihre Bücher nach ihrem Vortrag im Radolfzeller Milchwerk. Die Theologin schätzt offenbar den Kontakt zu Menschen, viele Besucher nutzen die Gelegenheit zu einem kleinen Austausch.

Mit viel Humor sprach sie über ihre jetzige Rolle als sechsfache Großmutter und Pfarrerin im Ruhestand. Vor etwa 500 Besuchern referierte sie kurzweilig und in hohem Sprechtempo darüber, wie die Lebensphase über sechzig gelungen gelebt werden könnte, wobei sie immer wieder Passagen aus der Bibel einfließen ließ.

Käßmann entlarvt mit Humor Alterslügen

„Sechzig ist das neue vierzig“ oder „Mit sechsundsechzig, da fängt das Leben an“ – solche Sprüche sagen Margot Käßmann nicht zu. Die Folge des Liedtextes von Udo Jürgens: „da hat man Spaß daran“, könne sie jedoch nur befürworten. In punkto Gesundheit und Ernährung gehe es den meisten Frauen in Deutschland heute wesentlich besser als zu Anfang des vergangenen Jahrhunderts, meinte die Pfarrerin.

Trotz allem mache das Alter sich bemerkbar, meint die 60-Jährige. Trotz guter Gesundheit könne sie nicht in allem mit ihren Töchtern mithalten. Doch ein selbstbestimmtes Leben zu führen, das nicht mehr durch Schule, Studium und Beruf getaktet ist, empfinde sie als große Freiheit.

Etwa 500 Besucher kamen ins Radolfzeller Milchwerk, um die Theologin Margot Käßmann zu hören.

Dem Stress, den junge Mütter heute ausgesetzt seien, einen ständigen Spagat zwischen überschwelgendem Mutterglück und beruflichen Anforderungen zu leisten sowie dem Druck, der durch die neuen Medien entsteht, wolle sie nicht mehr ausgesetzt sein. Mit fünfzig stünden viele Menschen ebenfalls vor großen Herausforderungen, meint Käßmann. Oftmals müssten die Kinder noch die Weichen für ihr Leben stellen, Eltern gepflegt werden, manche Ehe gerate in diesem Lebensalter in die Krise.

Freude am selbstbestimmten Leben

Das Leben mit sechzig empfinde sie als leichter. Sicher müsse man mit der Tatsache leben, dass man „zu den Alten gehört“ und die letzte Lebensphase angehe. Mit dieser Ehrlichkeit punktet Käßmann bei ihrem Publikum. Sie entlarvt so manche wohlgemeinte Alterslüge und bringt die Zuhörer damit immer wieder zum Lachen. Alt zu sein habe seine eigene Würde.

Dazu solle man stehen. Obwohl sie es begrüßt, dass Turnschuhe und farbenfrohe Kleider heute von allen Generationen getragen werden, spricht sie sich dagegen aus, mit Hilfe der Medizin ältere Gesichter und Hände faltenlos zu machen. Sie sei davon überzeugt, dass man sein Leben mit über sechzig Jahren sinnvoll gestalten und ein wertvoller Teil der Gesellschaft sein könne.

Viel los am Büchertisch: Margot Käßmann signiert und plauscht mit Besuchern.

Dafür böten sich zahlreiche Ehrenämter, die Flüchtlingshilfe oder Lese-Patenschaften in Schulen an. Nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben komme es darauf an, einen Rhythmus und erfüllende Tätigkeiten zu finden. Sicher gehe es nicht allen Senioren körperlich gut. Zudem verließen einen im Alter zwangsläufig die Kräfte. Doch hierin sieht die Theologin die Stärke eines Lebens, das als Christ mit Gott gelebt wird.

Mit Rückschlägen fertig werden

Schaffe man es, sein Leben so zu akzeptieren, wie es ist, auch wenn man mit Krankheit oder dem Verlust des Ehepartners fertig werden muss, könne man die Freiräume, die einem bleiben, gestalten. Es sei besser, zu akzeptieren als zu hadern und ein verbitterter Mensch zu werden. Dazu gehöre, zu seinen Schwächen und Fehlern zu stehen und mit Rückschlägen fertig zu werden.

Die Ursache für ihren Rücktritt als Ratsvorsitzende der EKD bedauere sie zwar, habe allerdings keine Probleme gehabt, ihre Ämter loszulassen. Sie war zurückgetreten, nachdem sie mit zu hohem Promillewert Auto gefahren war. In die Zukunft blicken wolle sie getreu der Worte des Propheten Moses, der, obwohl er selbst nicht in das gelobte Land ziehen durfte, die Israeliten ermunterte: „Seid getrost und unverzagt!“