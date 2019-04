von SK

Wie diese mitteilt, rief der Mann im betrunkenen Zustand am Dienstag gegen 23 Uhr beim Polizeipräsidium an und beleidigte einen Beamten. Kurze Zeit später widersetzte er sich der Besatzung eines Rettungswagens, die ihm helfen wollte. Um weitere Zwischenfälle zu vermeiden, brachte ihn die Polizei in eine Ausnüchterungszelle. Nicht lange nach seiner Entlassung am nächsten Morgen randalierte der 22-Jährige in seiner Wohnung, warf mit Gegenständen herum und hantierte mit einem Messer. Die Polizei, die von Anwohnern verständigt wurde, nahm den Mann erneut in Gewahrsam und brachte ihn in eine Fachklinik.