vor 4 Stunden SK Radolfzell Mann sprüht Nachbarn Pfefferspray ins Gesicht

Mit massiven Augenreizungen musste ein 35-Jähriger am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, nach einer Auseinandersetzung in einem Wohnhaus in der Böhringer Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.