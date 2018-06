vor 1 Stunde SK Radolfzell Mann setzt Kleidung in Brand und wird in Klinik eingewiesen

Ein 32-jähriger Mann hat Dienstag gegen 6 Uhr mehrere Kleidungsstücke in seinem Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft an der Radolfzeller Straße in Radolfzell-Markelfingen angezündet und damit einen Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, griff das Feuer auf eine Holzvertäfelung und Einrichtungsgegenstände über.