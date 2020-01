Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 45-jährigen Mann, der einem 41-Jährigen in der Schlesierstraße in Radolfzell mit einem Schraubendreher in das Gesicht gestochen haben soll. Sein Opfer habe dabei eine Verletzung in der Backe davongetragen. Zuvor soll der alkoholisierte 45-Jährige bereits mit einem Baseballschläger und dem Schraubendreher die Wohnung des anderen Mannes betreten und den Geschädigten bedroht haben. Wie die Polizei mitteilt, sei der Verdächtige nach der Vernehmung und den erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen zum Hergang des Geschehens würden fortgesetzt.