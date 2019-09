Grund zur Freude hat ein Radolfzeller im Rahmen der Lotto-Sonderauslosung: Wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg in einer Presseinformation mitteilt, gewann er 100.000 Euro. Der Radolfzeller wurde zusammen mit neun weiteren Gewinnern bei einer Auslosung am Montagmorgen gezogen.

Wer hinter dem Glückspilz steckt, ist noch nicht bekannt.

Laut Lotto Baden-Württemberg gab er seinen Spielschein in einer Lotto-Annahmestelle in der Böhringer Straße 57 ab. Die Spielquittungs-Nummer des Radolfzeller Gewinns lautet: 037937 1530065380. Laut Lotto kann der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg seine Spielquittung einreichen. Die Landes-Sonderauslosung fand in Verbindung der Lotto-Ziehungen am 25. und 28. September statt.