von Georg Lange

Für die Kommunalwahlen am 26. Mai stellt die Vereinigung der Freien Wähler 26 Radolfzeller Bürger plus zwei Ersatzkandidaten auf. Die Versammlung im Tagungsort Gasthaus Krone entschied sich in geheimer Wahl für eine vom Vorstand ausgearbeitete Kandidatenliste mit festen Listenplätzen. Insgesamt haben sich sechs Frauen der Freien Wähler für den Gemeinderat aufstellen lassen. Die Hälfte aller Kandidaten treten zum ersten Mal zu einer Wahl an. In einem Gespräch mit dem SÜDKURIER berichten vier von ihnen über ihr Motiv zur Kandidatur.

Carola Habenicht,63 Jahre, Erstkandidatur:Ich möchte das Entgegenbringen der Stadt ein bisschen vergelten, indem ich ihr eine Unterstützung geben möchte. | Bild: Georg Lange

Carola Habenicht kandidiert zum ersten Mal für den Radolfzeller Gemeinderat sowie für den Kreistag. „Ich bin schon von Haus aus immer politisch“, erläutert die gebürtige Hessin. Dabei legt sie auch die Beweggründe ihrer Kandidatur offen: „Ich möchte das Entgegenbringen der Stadt ein bisschen vergelten, indem ich ihr eine Unterstützung gebe – als Kandidat für die Freien Wähler.“ Seit 50 Jahren führt sie eine Segelschule in Radolfzell. Seit 25 Jahren wohnt sie in der Gemeinde. Mit ihrem Betrieb trage sie den Namen Radolfzell weit über die Grenzen der Stadt hinaus bis nach Norddeutschland und ins Ausland. Der Tourismus ist ihr ein besonderes Anliegen.

Carola Habenicht lebt gerne in Radolfzell. Im Falle einer Wahl beabsichtigt sie, einen frischen Wind in den Gemeinderat und den Kreistag zu bringen. Habenicht zeigte sich begeistert von Martin Staabs Zukunftsvision einer „grünen Wissensstadt“. Der gelernten Jugend- und Heimerzieherin sind auch die sozialen Aspekte der Gemeinde wichtig. Sie bedauert den Verlust der Radolfzeller Geburtenstation, setzt sich für Kinder und für Menschen mit einem Handicap ein. Es ist ihr ein Anliegen, Menschen mit einer Behinderung in das normale Leben zu integrieren. Das Amt der Stadträtin möchte sie mit Offenheit und Respekt ausfüllen.

Kandidatin lobt das Fehlen von Fraktionszwang

Manuela Wrzeszcz,50 Jahre, Erstkandidatur:Das Gefighte’ im Gemeinderat geht mir schon immer auf den Nerv. Es geht nicht mehr um die Sache, sondern um persönliches. | Bild: Georg Lange

Manuela Wrzeszcz hat eine Ausbildung zur kaufmännische Angestellten gemacht. Seit 17 Jahren arbeitet sie in einem Konstanzer Versicherungsbüro. Sie durchlief das Unternehmen vom Halbtagsjob hin zur Büroleitung und Prokura. Wrzeszcz begreift sich als eine Ur-Radolfzellerin und hat noch nie in einer anderen Stadt gelebt. Wrzeszcz sieht einen deutlichen Unterschied: Es gäbe Bürger, die aus arbeitspraktischen Gründen in die Stadt gezogen seien, weil Radolfzell zentral im Landkreis liegt. Und: Es gäbe Herzensbürger.

Wohnen könne man überall, so ihre Haltung. Aber Leben gehe nur über soziale Kontakte – und wenn das eigene Herz an der Stadt hängen würde. Das „Gefighte“ im Gemeinderat sei ihr schon immer auf den Nerv gegangen. Ratsentscheidungen würden nach Sympathie und Antipathie getroffen, so ihr Eindruck. Es gehe nicht um die Sache, sondern um Persönliches. Dem möchte sie etwas entgegensetzen. Als Radolfzeller könne sie nicht immer über den Rat oder die Stadt schimpfen, legt sie ihr Motiv zur Kandidatur offen: Sie müsse nun die Initiative ergreifen.

Bei den Freien Wählern fühlt sie sich gut aufgehoben: Jedes Parteiprogramm hätte gute Ansätze, doch könne sie nie alles zu hundert Prozent mittragen. Bei den Freien Wählern könne sie hingegen immer frei entscheiden. Es gäbe keinen Fraktionszwang. Manuela Wrzeszcz möchte Impulse setzen und mitwirken, dabei zeigt sie sich von Bürgern begeistert, die etwas bewegen möchten – sei es von Zugezogenen oder Einheimischen.

Innenstadt für junge Menschen attraktiver machen

Dominik Hättich,30 Jahre, Erstkandidatur:Ich möchte auf die Jugend zugehen. Es ist einfach wichtig. Wir leben so schön hier. Und die Jugend zieht einfach weg. | Bild: Georg Lange

Dominik Hättich ist 30 Jahre jung und wurde vom Vorsitzenden der Freien Wähler zur Kandidatur angeregt. Dem Vater zweier Kinder (das dritte folgt) liegen besonders die Themen Kinder und Jugendliche nahe. Interesse zeigt er auch für die Wiederbelebung der Innenstadt. Hettich findet klare Worte über den Zustand der Gemeinde: „Radolfzell und seine Menschen sind eingeschlafen.“

Radolfzell sei zwar eine wunderschöne Stadt, doch böte die Innenstadt keinen Treffpunkt für junge Menschen. Jugendliche würden in die Nachbarstädte Singen und Konstanz ausweichen: „Ich möchte auf die Jugend zugehen. Es ist einfach wichtig. Wir leben so schön hier. Und die Jugend zieht einfach weg.“ Von der Gruppierung der Freien Wähler fühlt er sich am besten angesprochen. Sie sei keine Partei, sondern eine Vereinigung freier Menschen: Dort er würde er sich als frei empfinden.

Michael Schnaufer,63 Jahre, Erstkandidatur:Jugendliche stehen in Radolfzell vor der Frage, wohin sie gehen können. Zukunft heißt auch der Jugend etwas zu bieten. | Bild: Georg Lange

Michael Schnaufer engagiert sich seit 40 Jahre als Feuerwehrmann für die Gemeinde. Der 63-Jährige möchte sich mit seiner Erstkandidatur für das Wohl der Gemeinde einsetzen. Zukunft heißt für ihn, auch der Jugend etwas bieten zu wollen. Jugendliche stünden in der Gemeinde vor der Frage, wohin sie gehen könnten.

Von zwei städtischen Entwicklungen zeigt sich Schnaufer besonders berührt: Die Entwicklung der Neubauten entspräche nicht seinen Vorstellungen. Zudem plage sich zu manchen Zeiten der Verkehr durch die Stadt. Ebenso sieht der Maschinenbauer und Vertriebsleiter einen Optimierungsbedarf an der Seepromenade über die Seetorquerung hinweg.