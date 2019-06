von Jennifer Moog

„Es gibt viele Menschen, die nicht wissen, was die Feuerwehr alles leistet und was Feuerwehrmänner bei ihrer Arbeit in Kauf nehmen. Sie sehen die Bereitschaft der Feuerwehr als selbstverständlich an.“ Darauf weist Ortsvorsteher Hermann Leiz in der jüngsten Ortschaftsratssitzung hin.

Er hat die letzte Sitzung in der bisherigen Formation zum Anlass genommen zwei alten Hasen und wichtigen Mitgliedern der Liggeringer Freiwilligen Feuerwehr zur danken. Leiz betont in diesem Zusammenhang auch, dass eine Dorfgemeinschaft ohne die Bereitschaft Freiwilliger nicht in der Lage sei, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Zu dieser hätten Abteilungskommandant Armin Bottlang und sein Stellvertreter Klaus Bader 40 Jahre lang beigetragen. Sie gaben im März dieses Jahres ihre Ämter an ihre jüngeren Kollegen Daniel Hafner und Philipp Hildebrand ab.

Nachwuchs steht im Mittelpunkt

Bottlang und Bader hätten nicht nur bei der Feuerwehr Engagement gezeigt, sondern seien auch an sämtlichen Projekten der Dorfgemeinschaft beteiligt gewesen, zum Beispiel am Ausbau des Liggeringer Sitzungssaales im Rathaus. Ein ähnliches Engagement erhoffe sich Liggeringen von Daniel Hafner und Philipp Hildebrand. „Es wird eure Daueraufgabe für Nachwuchs zu sorgen“, so Leiz.

Derzeit ist die Feuerwehr laut Daniel Hafner (28) gut aufgestellt. Mit 18 Feuerwehrmännern im Einsatz und 15 Mitgliedern in der Kinder- und Jugendfeuerwehr sei man zufrieden.

Grund zur Freude sei die Wiedereröffnung der einzigen Metzgerei im Dorf am 14. Juni unter einem neuen Pächter. Leiz Appell an die Bürger:“ Nehmt das Angebot wahr, sonst verlieren wir den wichtigen Dienstleister wieder.“

Das bei starkem Regen undichte Dach der Litzelhardthalle muss renoviert werden. Mit einer Fertigstellung der Arbeiten sei jedoch erst 2022 zu rechnen. Das liege auch an der dringend benötigten Halle in Markelfingen, deren Finanzierung momentan Vorrang habe.