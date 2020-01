von Petra Reichle

Zum Start in die fünfte Jahreszeit haben sich die Liggeringer Moofanger laut Willi Fritschy, Präsident des Narrenvereins, „die Froschenzunft in die Hütte geholt“. Gemeint ist die Liggeringer Litzelseehalle, die beim Dreikönigsfrühschoppen der Froschenzunft aus allen Nähten platzte. Schließlich hat nicht nur die Froschenzunft mit der Froschenkapelle ein besonderes Aushängeschild, auch die Moofanger haben alles, was einen zünftigen Narrenverein ausmacht.

Zünfte gestalten Programm gemeinsam

Allen voran der Fanfarenzug, der pünktlich um 10.30 Uhr einmarschierte und mit seinen rund 40 Mitgliedern nicht nur ein imposantes Bild bot, sondern auch auf Anhieb für Stimmung sorgte. Traditionell wird der Frühschoppen der Froschenzunft abwechselnd in einem der sechs Ortsteile ausgerichtet.

Die Froschenkapelle unter der musikalischen Leitung von Tobias Franz

Mit den Moofangern traf es in diesem Jahr laut Andreas Schnee, zweite Vorsitzender der Moofanger, den „genialsten Narrenverein der ganzen Stadt“. Mit einem dreifachen „Ho Narro!“ begrüßte Froschen-Präsidentin Annette Wrzeszcz gemeinsam mit Froschen-Zunftmeisterin Martina Maier, Moofanger Präsident Willi Fritschy sowie Andreas Schnee die Vertreter aller Ortsteils Zünfte, befreundeter Zünfte sowie einige Hundert Narren. Nicht nur bei der Begrüßung, auch beim Programm ging es bei den beiden Zünften Hand in Hand.

Damengarde tritt seit 50 Jahren auf

Neben den fulminanten Auftritten der Fanfarenzüge beider Zünfte sowie der Güttinger Bad Bulls, wurde die Froschenkapelle unter der musikalischen Leitung von Tobias Franz für ihre mitreißende Musik begeistert gefeiert. Ebenso mitreißend der Tanz der Liggeringer Damengarde: Seit über 50 Jahren sind die jungen Damen ein Ass im Ärmel der Zunft.

Die Damengarde gehört seit über fünfzig Jahren zu den Aushängeschildern der Moofanger.

Auch die Froschenzunft war mit einem Tanz vertreten – fünf Damen des Vorstands der Froschenzunft boten einen mystischen Tanz zu bekannten Rhythmen wie Michael Jacksons „Beat It“. Büttenredner Gerhard Baumgärtner, laut Tobias Franz eine „eierlegende Wollmilchsau“, berichtete in seinem witzigen Beitrag, dass auch sein idyllisches Badeparadies am Güttinger Buchensee seine Tücken hat.

Auf der Sonnenseite

Die Froschenkapelle ist nicht nur Garant für musikalische Höchstqualität, Tobias Franz bewies neben Gesangs- und Tanzeinlagen auch sein Moderationstalent. „Liggeringen liegt auf der Sonnenseite“, so Franz, entsprechend ziehe der Ortsteil aber auch einige an, die bisher nicht auf der Sonnenseite leben.

In diesem Fall acht Penner, dargestellt von Damen der Moofanger-Zunft, die mit ihrem Lied „Wir sind acht Penner und suchen hier Asyl“ auf die Bühne einzogen. In ihrem Sketch berichteten sie von ihrem Weg durch Radolfzell und seine Ortsteile.

Radolfzell: „Größte Pleite überhaupt“

Während es in Markelfingen seit dem Brand keine Halle mehr gäbe, täte es einem in Stahringen im Herzen weh, denn es gäbe nicht einmal eine Wirtschaft, und der Milchautomat reiche für ihren Durst nicht aus.

In Böhringen schießen „die Bengelschießer mit Kanonen, da will doch keiner wohnen“, in Güttingen hätten sie es zwar eine Woche ausgehalten, aber spätestens nach sieben Tagen wäre auch hier der Zauber vorbei gewesen. Schließlich seien sie nach Möggingen weitergezogen, aber dort gäbe es neben der Kunst nur Brot.

Auch die Kernstadt bekam ihr Fett weg, schließlich sei sie „die größte Pleite überhaupt“, denn spätestens abends sei sie eine Geisterstadt. In Liggeringen hätten sie endlich ihr Ziel erreicht, denn hier gibt es drei Wirtschaften, und mit Hermann Leitz den besten Ortsvorsteher der ganzen Welt.