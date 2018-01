Radolfzell/Konstanz Lichthupe und Ausbremsen: Polizei ermittelt wegen Nötigung auf B 33

Über eine längere Strecke auf der B 33 soll der Fahrer eines roten Golfs einen anderen Autofahrer bedrängt und genötigt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Auf der B 33 zwischen Radolfzell und Konstanz ist ein Autofahrer von einem unbekannten Autofahrer bedrängt, ausgebremst und angegriffen worden. Laut Bericht der Polizei soll ein 29-jähriger Fahrer eines blaune Fiat Doblo am Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf Höhe Radolfzell erstmals von einem VW Golf in rot erst überholt und dann ausgebremst worden sein. Laut Bericht des Zeugen, habe dieser dann später den roten Golf erneut überholen wollen. Danach sei ihm der Golf über eine längere zeit dicht aufgefahren und habe ihn mit der Lichthupe bedrängt. Im Konstanzer Stadtgebiet soll der rote Golf den Geschädigten mehrmals überholt und ausgebremst haben. Der Fahrer des roten Wagens soll auch noch mit der Faust gegen den Außenspiegel des blauen Fiats geschlagen haben. Anschließend fuhr er davon. Hierbei entstand am Außenspiegel Schaden in bisher unbekannter Höhe. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Telefon (07531) 995-0 erbeten.