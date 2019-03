von Rolf Hohl

Der Fuhrpark aus elektrisch betriebenen Fahrzeugen bei der Stadt Radolfzell wächst allmählich. Seit dem 1. Februar ist nun auch die Stadtreinigung mit einem zweiten Elektrofahrzeug unterwegs, dem die Mitarbeiter auch gleich einen humorigen Anstrich verliehen haben. So prangt jetzt an der Seite des elektrischen Flitzers der Spruch "Eimer für alle", ergänzt mit Fotos der Mitarbeiter der Stadtreinigung. "Wir haben das bei der Berliner Stadtreinigung gesehen und fanden die Idee gut, mit Humor an die Sache heranzugehen", sagt der Fachbereichsleiter der Technischen Betriebe, Andreas Baumann.

"Mir mached suber"

Auch einen Verweis auf die Heimat findet man auf dem neuen Fahrzeug – spätestens dann, wenn es wieder davonfährt. Auf dem Heck steht nämlich in klingendem, badischen Dialekt: "Mir mached suber". "Mit diesen lustigen Sprüchen wollten wir das Thema Sauberkeit in unserer Stadt ein wenig aufgreifen", erklärt Oberbürgermeister Martin Staab. Er sei jedenfalls gespannt auf die Reaktionen der Bürger. Das neue Fahrzeug der Stadtreinigung sei nun schon das neunte elektrisch betriebene im Fuhrpark der Stadt, wie Staab betont. Vor allem bei den Stadtwerken seien schon seit einiger Zeit immer mehr Elektrofahrzeuge im Einsatz.

Mehr Komfort bei der Arbeit

Dies sei eine Modernisierung, die nicht nur aus ökologischen Blickpunkten sinnvoll sei, wie Fachbereichsleiter Baumann sagt. "Die Werkzeuge können jetzt in einem eigenen Behälter, getrennt von der Fahrerkabine aufbewahrt werden. Das ist auch besser für die Hygiene." Ebenso gebe es nun eine Heizung in dem Fahrzeug, was man in den alten Reinigungsfahrzeugen vergeblich gesucht habe, ergänzt Ralf Wiedemann, der Leiter der Radolfzeller Stadtreinigung. Und bei einer Traglast von einer Tonne sowie 120 Kilometern Reichweite mit einer Batterieladung komme man im Alltag gut zurecht. "Da fahren wir pro Tag etwa 50 bis 60 Kilometer, je nach Stadtteil", sagt er. So können sich die Mitarbeiter nicht nur über mehr Komfort bei der Arbeit freuen, sondern auch über weniger Lärm und Abgase.